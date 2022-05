Dodge Hornet, podemos ver em breve um sósia do Alpha Tonale

O gêmeo do Alfa Romeo Tonale, Dodge Hornet, está a caminho. A montadora norte-americana anunciou que apresentará o novo Hornet em agosto. Este carro está de acordo com relatórios Notícias de carrosSerá construído na fábrica de Pomigliano, onde é produzido o novo Alfa Romeo SUV. A produção começará em junho.

O CEO da Dodge, Tim Kuniskis, explicou que o objetivo é revelar o novo modelo no final do verão. O problema de fornecimento de componentes, a quebra de chips, ainda precisa ser resolvido, então resta saber: o tempo pode variar.

Aprenda os detalhes.

Dodge Hornet e Alpha Tonale: Quão parecidos eles são?

A julgar pelas fotos divulgadas online em fevereiro do Tonale com o logotipo da Dodge, deve se parecer com o Tonale. Por um lado estéticanão parece haver diferenças significativas.

a respeito de Conteúdo Deve haver algumas diferenças nos dois modelos.

Tal como o Alfa Romeo Tonale, o modelo Dodge Hornet apresenta um Versão do plug-in: Não está claro, no entanto, se será equipado com Geração de energia De Tonale (com a mesma força) ou de uma unidade diferente.

Que tipo de motores devemos esperar dentro de um modelo Dodge? A sugestão de todas as unidades Alfa Romeo Tonale não é confiável.

A primeira resposta pode ser esta: o Tonale poderá contar com acabamentos de nível superior aos oferecidos pelo Hornet.

Dodge Hornet: Mudando para elétrico

Dodge Hornet crossover compacto E o primeiro híbrido da marca americana com um 1.3 Multiair turbo de quatro cilindros na dianteira e um motor elétrico na traseira. Ele compartilhará o chassi e os motores com o Tonale, e as vendas nos EUA devem começar no início de 2023.

É o ponto de virada para a eletrificação de uma marca americana que lançará um em dois anos Muscle car elétrico com um “som único” (inédito), um carro esportivo de zero emissões.

Chamava-se Hornet com o conceito que foi introduzido em 2006 em Salão Automóvel de Genebra que nunca viu a luz antes.

Além de nascer das mesmas linhas de produção de Pomigliano d’Arco, o novo Hornet também explorará a plataforma Tonale, Estados Unidos em pequena escala Na versão com distância entre eixos longa.

Dodge Hornet: Quando o mercado será lançado?

Ainda temos que esperar 4 meses para descobrir o conteúdo do novo Dodge Hornet. De qualquer forma, todas as pistas disponíveis indicam que será apresentado neste verão Americano semelhante ao Alfa Romeo Tonali Pelo menos em termos de design.

O CEO da Dodge anunciou que antes de apresentar o novo modelo Hornet, a marca americana deve revelar o conceito da versão elétrica. Ele espera que sim e acrescenta que alternativa elétrica Lançamento no mercado previsto para este ano 2024.