Economia Verde, GAL europeus visitam empresas da Trasimeno-Orvietano

o delegações caras Vindo de Portugal, Finlândia, Estônia e Lituânia, mas também da Itália de Gal Campidano, que insiste na região de Cagliari, o capitão Gal “Valle Umbra e Sibillini” convidados de terça-feira 10 de maio até a próxima sexta-feira de Gal Trasimeno-Orvietano para dar mais impulso ao projeto de cooperação transnacional denominado “Global echo-Inno eco”, que visa desenvolver o conceito de economia sustentável na Europa.

As vistas do lago e de Orvieto e arredores servirão de pano de fundo para a organização do simpósio final a realizar na Estónia de 6 a 8 de Junho e, sobretudo, para uma série de visitas às melhores empresas da Úmbria as duas regiões, onde será possível tocar a aplicação do modelo de “economia circular” do usuário em áreas fora das cidades. O projeto de cooperação, lançado em 2017, aborda um dos principais temas identificados pela estratégia da UE no período de programação 2014-2020 no domínio da economia verde, recorrendo ao intercâmbio de boas práticas entre países europeus na vanguarda da inovação e sustentabilidade. Práticas de desenvolvimento e economia circular, posicionando-se como uma mais valia do conhecimento e do desenvolvimento de novas tecnologias nos processos de gestão de recursos regionais e, assim, sugerir às regiões interessadas uma nova metodologia de desenvolvimento sustentável já testada.

Bem, eles se encaixam nesse contexto Cooperativa de Pescadores em Trasimeno di San Feliciano e a fazenda “La Cerreta” de Castiglione del LagoPioneirismo na reciclagem de resíduos agrícolas convertidos em biogás, que serão os palcos das visitas na terça-feira; Como fabricante “TOOitaly” de Orvieto que produz acessórios à base de plantas com plásticos reciclados, a empresa da pedreira “Basalti Or vieto” em Castel Viscardo que lida com a restauração do solo com produtos naturais reciclados, e o laboratório artesanal “Orvietan”, estudo sobre a local na quarta-feira 11 Além disso, estão programadas reuniões institucionais em Citta della Pivi, Castiglione del Lago e Orvieto e visitas guiadas aos respectivos centros históricos, edifícios municipais, catedrais e, finalmente, o famoso Poço de São Patrício. Recorde-se que desde 2017 até aos dias de hoje, Gal Trasimeno Orvietano, chefiada por Gioni Mossetti e dirigida por Francesca Caproni, participou em viagens de estudo a Portugal e à Sardenha, para planear a adesão ao já referido encontro de regresso à Estónia, e é protagonista em co -estabelecendo projetos de desenvolvimento em programas O novo 2023-2027, em um momento em que a profunda crise devido à pandemia primeiro e depois a guerra, é necessário prestar atenção Independência em termos de produção de energia Igualmente importante é a prática de recuperação e reutilização de resíduos. Tudo isso também vai ao encontro dos objetivos que a União Europeia atribui aos grupos de trabalho locais para apoiar uma economia agrícola ambientalmente sustentável para apoiar o desenvolvimento de áreas com uma profissão predominantemente rural.