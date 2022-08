Imposto do dia do imposto em um dia concentrado 168 datas do imposto – Economia

Após o armistício de agosto, as declarações fiscais para bater o dinheiro. Hoje para os contribuintes italianos é real dia do imposto, Com 179 formalidades e 168 lotes concentrados em um dia.

No total, em agosto, há 205 passivos tributários para cerca de 40 bilhões de receita tributária prevista. No topo do calendário financeiro está o prazo de pagamento do saldo e o primeiro adiantamento Imposto de Renda, um aumento de 0,40%, que interessa a muitos contribuintes, mas principalmente os valores do IVA. Quem optou pelo parcelamento e fez a primeira parcela até 30 de junho de 2022, agora está convidado a pagar a terceira parcela, com juros no valor de 0,51% aplicável.

Depois, há as obrigações periódicas dos titulares de número de IVA retidos na fonte, lutando com prazos para pagamentos de IVA, impostos retidos na fonte e contribuições Inps.

Marcação também com pagamento do saldo e primeiro depósito deIRES Um aumento de 0,4%. Para o IRC, quem optar pelo parcelamento terá que pagar a terceira parcela, com juros de 0,51%: em qualquer caso, deverá ter feito a primeira parcela até 30 de junho de 2022.

Na segunda-feira, há também um prazo para o segundo trimestre da chamada “escala éster”, em que empresas e autônomos devem comunicar dados de transações transfronteiriças à Receita Federal, ou seja, vendas de bens e serviços de ou para nacionais não estabelecidos em território italiano. Há também lugar para Rai Fee, sendo pago o segundo prémio semestral para quem não tem taxa na fatura, enquanto para os maiores de 75 anos com rendimento não superior a 8000€, pode ser solicitada uma isenção.

Outros prazos incluem o pagamento de retenções na fonte sobre transferências bancárias e correios; registro de contratos de arrendamento e pagamento de taxa de registro; Pagamento mensal do imposto sobre transações financeiras, imposto Tobin, aplicável a bancos, trusts e empresas de investimento. Um mês particularmente movimentado para os contabilistas, a quem foi pedido através do presidente da Federação Nacional dos Contabilistas Públicos e Jovens Peritos em Contabilidade, Mathieu de Lys, a definição de um novo calendário financeiro.