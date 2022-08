Marsciano, Salvatorelli Moneta atualizados com nota máxima

O grande compromisso do Instituto com a internacionalização e participação em concursos. Um terço dos estudantes científicos passou no exame estadual com distinção 100 e 100

Perugia, 22 de agosto de 2022 – O Instituto Tudo Incluído Salvatorelli Moneta em Marciano foi aprovado no novo exame estadual com louvor, o primeiro na era pós-Covid a fornecer exames escritos, o primeiro dos quais é um exame ministerial. Em particular, os resultados mostram um ambiente cultural de alto nível para o Liceo Scientifico, com mais de 32% dos alunos recebendo uma nota de 100 ou 100 com distinção. Não menos importante o instituto técnico, cujos alunos têm uma classificação igual ou superior a 90 em 50 por cento dos casos, bem como o instituto profissional onde 67 por cento dos alunos têm notas entre 70 e 90.

“Tem havido um grande empenho por parte do corpo docente e dos alunos – como observou a Diretora Francesca Guppi – para atingir esses objetivos, que permitirão aos alunos olhar para o seu futuro trabalho ou continuar seus estudos com confiança. no próximo ano letivo, estamos a registar números em linha com os anos anteriores, com um aumento dos pedidos de admissão ao instituto técnico, o que levou à formação de duas primeiras turmas.”

Além disso, a chamada para a internacionalização é confirmada pelo curso Cambridge Scientific High School e Preparatory High School, que existirá a partir do próximo ano letivo, devido à grande procura, em duas partes. Por outro lado, o Omnicomprensivo Marscianese é o único instituto na Úmbria que possui um curso de Cambridge também no ensino médio, com o objetivo de continuidade, para aprimorar habilidades nos campos linguístico e científico. Vários projetos Erasmus, principalmente relacionados com o ensino secundário, e ainda proporcionando mobilidade no estrangeiro para estudantes, foram também implementados em Malta e Portugal, em setembro. A partir do próximo ano, os projetos Erasmus para professores e alunos terão lugar no ensino médio.

A Salvatorelli Moneta também foi distinguida por seus excelentes resultados em certificados de idiomas e tecnologia da informação, em concursos e competições vencidas por alunos em disciplinas científicas como matemática, ciências e economia. Último em ordem cronológica: Concurso “Go green, go digital” organizado pela Aica/Usr Umbria, para aprimorar as habilidades digitais entre os alunos, vencido pelos alunos das Classes Empresariais de Serviços Profissionais 3AC e Instituto Técnico 3AT, Mecânica, Mecatrônica e Energia com a assistência de Professora Letizia Siri; O projeto nacional “Call to Action” do Rotary para a sustentabilidade ganhou a turma 2CL liderada pela professora Issa Carmela.

“Para o próximo ano – conclui o CEO – tudo será ainda mais aprimorado após a retomada de 2021/22. Em particular, todas as salas de aula e laboratórios do ensino médio, profissionalizante e técnico terão painéis digitais e displays digitais e interativos para integrar as muitas inovações Ferramentas de TI já utilizadas em salas de aula e laboratórios para sempre desenvolver e integrar, bem como o ensino holístico, para um ambiente de aprendizagem digital e colaborativo, com ferramentas de trabalho compatíveis com os tempos.”

