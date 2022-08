Preço SUV em promoção em agosto

Dacia Duster para atualizar em agosto. Várias ofertas estão disponíveis em modelos SUV. Os custos e oportunidades de financiamento estão listados abaixo

É um dos SUVs mais vendidos na Itália. lá espanador dacia É um dos carros líderes da sua classe a que pertence, estando também disponível em agosto com vários modelos em promoção.

Um dos modelos em promoção é o lançamento Básico 4 x 2 TCe Com um motor de 100 cv alimentado por gás liquefeito de petróleo. O Essential tem um motor de 3 cilindros de 3,0 litros, com um binário máximo de 170 Nm e uma velocidade máxima declarada de 168 km/h, e custa 17.300€, beneficiando do financiamento Dacia PlusValore. O adiantamento neste caso é de 4.125€, depois 36 prestações mensais de 179,79€ mais um limite final denominado Valore Futuro Garantito e 10.380€.

O valor total do crédito é de € 14.369,04, enquanto o valor devido pelo comprador é de € 16.852,42 com juros de € 2.483,38. EU ‘mostrar Só é válido até o próximo 31 de agosto.

Dacia Duster, outras versões não estão em promoção

Se o modelo GPL for o modelo apresentado, a gama Duster é enriquecida com Outras versõesObviamente, ele não está disponível com as promoções atualmente em vigor.

Para quem não quer um carro a GLP, há boas opções dois modelos exclusivamente para Gás; que isso 1,0 litro 3 cilindros de 91 cv Potência e torque máximos 160 Nm a uma velocidade máxima de 166 km / h, mas também 1,4 litros Qual é a versão mais poderosa do Duster. O motor é de 4 cilindros com 150 cv e 250 Nm de torque para uma velocidade máxima de 180 km/h.

Também no mercado Versão diesel. Também neste caso o cilindro é de 1,4 litros com 116 cv e 260 Nm de torque máximo, para uma velocidade máxima de 180 km/h.

O SUV mais vendido na Itália em 2021

O Dacia Duster foi classificado entre os dez melhores modelos de SUV vendidos na Itália em 2021. A plataforma de recordes é inteiramente prerrogativa da Stellantis com Jeep Renegade Primeiro (35.344 vendas), seguido por Fiat 500X (31.892) e outro bolso, o bússola (28570). Este último precede la por apenas quatorze unidades Ford Puma (28556). fecha os cinco primeiros, e Volkswagen T-Roc Com 28.341 carros registrados.

Em sexto lugar encontramos o Renault Captur (28255). Duster é o sétimo na classificação com uma pontuação de 27.077. O Peugeot 3008 2008 e o Volkswagen T-Cross fecharam os dez primeiros.