‘Famílias e empresas não podem mais pagar’

“A operação foi bem sucedida na Espanha e em Portugal: eles convenceram a Europa de que era possível um teto de preço do gás e agora, por pelo menos um ano, eles vão usufruir dessa facilidade. Na Itália, por outro lado, se tudo correr bem, estamos devastados”.

Patrizio BertinO Confcommercio Veneto, chefe do Confcommercio Veneto, volta ao tema do “monstre” pico de energia, seja porque whatsapp com fotos de contas os colegas terão que pagar o dobro em seu celular (e mais do que alguém afirma não saber como), ou por que ele não parece encontrar grande interesse no tema nesta campanha eleitoral. “Vejo muito transporte – continua – em ‘Listas Proibidas’, ‘Guarda-chuva’, ‘Candidatos Importantes’, ‘Capelistas’ e talvez até em alguns dos assuntos mais amplos, mas devo registrar um interesse raro, para dizer quase nenhuma. , na questão dos custos de energia. A crise do pós-guerra na Ucrânia determinou – acrescenta Bertin – a vulnerabilidade estrutural do nosso país a fortes oscilações nos preços das commodities. Por isso, a ideia de Draghi de fazer do Mediterrâneo uma grande bacia de referência para as necessidades de gás da Europa e, neste contexto, para a Itália como hub, uma boa ideia. Claro, já que ele estava indo tão bem, é claro que nossa classe política pensou em matá-lo”, acrescenta Bertin.

Olhando para o futuro, para enfrentar a emergência, a Itália precisará superar os preconceitos do “não” e a burocracia predominante que, com muita frequência e por muito tempo, impediu decisões e conquistas. De facto, é necessário reforçar a infraestrutura energética necessária à importação de GNL, aumentar a capacidade de regaseificação gás-gás, mas também reiniciar a produção nacional de gás. “Mas de imediato – adverte o presidente – temos de dar mais impulso às energias renováveis ​​e à eficiência energética, utilizando os incentivos fiscais em particular para potenciar o autoconsumo e as comunidades energéticas, e talvez também graças à assistência distrital, para apoiar aqueles que pretendem fornecer se com sistemas fotovoltaicos com dinheiro não reembolsável » .

Mas tudo isso certamente não é para hoje. Espero que ele possa intervir para amanhã. Hoje – insiste Bertin – temos pagamentos que estão expirando e mesmo sem o desejo de declarar uma ‘greve de contas’ como está acontecendo no Reino Unido, onde surgiu o movimento ‘Não pague no Reino Unido’ que segue o contraste com a pesquisa imposto que encerrou a era Thatcher, a greve está aqui conosco, de fato, será: poucos serão capazes de pagar as contas e nesse momento a paralisação será o próximo passo inevitável.” Então, algumas soluções temporárias são dolorosamente Depois, há outro aspecto, de forma alguma secundário: “Infelizmente, as famílias e as empresas terão que lidar (e já o fazem) com eletricidade cara e isso levará a uma redução acentuada no consumo, exceto que, se em um esforço para compensar o desequilíbrio causado por contas caras, aumentamos ao mínimo o custo de nossos produtos e, assim, a acusação de “roubo do comerciante” torna-se a ideia predominante ».