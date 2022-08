4 acampamentos imperdíveis que custam menos que uma minivan e mudam sua vida para sempre

Há uma maneira muito simples de viajar livremente nestas últimas semanas de calor do verão: o campista. Quer seja uma autocaravana, autocaravana ou a autocaravana mais clássica, só este veículo permite viajar, estacionar em qualquer lugar, descansar e quem sabe até dormir em frente à paisagem dos seus sonhos. Sempre sem gastar um euro.

Em suma, a carroça é o veículo dos sonhos. O ar é muitas vezes climatizado, as almofadas são nossas, que escolhemos pessoalmente, juntamente com a despensa, lençóis e tudo o que precisa durante a viagem. Sem falar na bagagem: além do coli de baixo custo, aqui também podemos levar três carrinhos grandes conosco, e há muito espaço.

No entanto, o campista pode custar uma fortuna. Dependendo do modelo, você corre o risco de enfrentar preços que parecem os de um apartamento de dois cômodos na cidade. Aqui, então, está uma pequena lista de oportunidades imperdíveis.

Imagens Getty

Para quem está prestes a sair, ou está procurando desesperadamente uma maneira de fazê-lo de forma confortável, mas ao mesmo tempo econômica, a solução é: comprar um carrinho de baixo custo. quantos? Talvez menos de dez mil euros.

O preço deste Arca Freccia 360 Attic RV é apenas 8500. Já está à venda, basta ir em publicidade e comprá-lo. Mas também há acampamentos com preços baixos, como apenas 6 mil euros: é o caso de Este International 588 Ford Transit 2.5.

A terceira carrinha por menos de 10 mil euros é a Arca Scout 1980 Ford Transit 2.5: Apenas 3 mil euros E aqui você está pronto para partir para duas semanas de relaxamento completo.

Mas há muitas ofertas, incluindo o original Arca America 370 Ford Transit 2.4 de 1983. preço? 9500 euros só. Em suma, muito. Aqui, esta é a prova de que realmente existe um acampamento para cada orçamento.