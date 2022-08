Mercado de trabalho, a confiança está crescendo, mas a Itália é a mais baixa da Europa

Confie em mim mercado de trabalho Está crescendo em relação ao mesmo período do ano passado, mas isso não é suficiente para deixar os trabalhadores italianos otimistas. Isso é o que emerge índice de confiança – Pesquisa periódica realizada pela PageGroup, empresa de recrutamento que opera na Itália com as marcas Page Executive, Michael Page e Page Personnel – que analisa a confiança dos candidatos em todo o mundo em termos de oportunidades individuais e de mercado.

otimização de dados

O índice – obtido pela aplicação de mais de dois mil questionários em Itália – apresenta um valor de 47, registando um ligeiro aumento (4%) face ao ano anterior. Uma posição em contínua melhoria desde 2016 (que deu um valor de 36), com um crescimento gradual de 11 pontos ao longo dos anos. “Durante os últimos dois anos – determina Fabrizio TravagliniDiretor Geral do PageGroup – apesar de apresentarem complexidade de diferentes perspectivas e também é clara essa confiança, registraram uma situação melhorada, embora ainda mostrando alguma incerteza sobre o futuro.”

Novas oportunidades e um equilíbrio entre trabalho e vida e salário

Do índice de confiança – como aponta Travaglini – emergem alguns dados bastante claros. 35% acreditam que poderão mudar de emprego dentro de três meses após começarem a procurar novas oportunidades de carreira. no nível de Equilibre a vida com o trabalho E a Habilidades A situação é ainda melhor: 40% estão convencidos de que serão capazes de alcançar um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal e até 65% dos entrevistados estão confiantes de que suas habilidades podem ser aprimoradas. Quanto à satisfação no trabalho, 46% estão convencidos de que podem obter um aumento de salário e 49% uma potencial atualização. Os números registram um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior. “Um sinal – confirma Travaglini – na mente dos trabalhadores italianos, algo está mudando: em 2021, de fato, 44% acharam aceitável uma promoção e apenas 37% um aumento salarial.”

cenário europeu

comparação Dados com o resto da Europano topo encontramos surpreendentemente a Polónia com 65 pontos, a Alemanha com 64 e a Holanda com 62. Segue-se a França com 56, Áustria e Suíça com 54. Por fim, os nossos vizinhos do sul da Europa também pontuaram um número mais elevado: Espanha 53 pontos e Portugal 52, confirmando que O caminho que tomei é o certo sob vários pontos de vista, mas – destaca o relatório – ainda há muito por fazer.