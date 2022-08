Ceramiche Noi, trabalhando antes do amanhecer para economizar energia – Corriere.it

Um sol feroz nasce atrás das montanhas de cima Tibre, enquanto um zumbido mecânico já se espalha pelos campos de tabaco de um We. O som de uma máquina devorando gás e eletricidade e devolvendo 450 pratos de cerâmica por hora pelas mãos habilidosas de sete mulheres sentadas na ponta de uma transmissão automática. Eles estão lá desde antes do amanhecer, concentrados, alertas, sem deixar vestígios de sono em seus rostos.. Os sete trabalhadores recolhem as cerâmicas ainda quentes e, com uma rapidez e precisão que só se aprende em tantos anos, vão arrumando os cartazes até aparecerem as pinturas mais belas do mundo. Eles os preparam para compras de luxo em São Francisco, Dubai, Sydney e Kuwait City, onde são vendidos sob marcas mundialmente famosas a preços mais de vinte ou trinta vezes superiores ao custo de produção. O encapsulamento será realizado em breve em outro canto do galpão, em horários alterados e intermitentes para que o sol cubra totalmente as janelas pelo maior tempo possível e assim possa ser determinado o tempo que as luzes de neon permanecem acesas.

o preço sobe Desde o início da guerra na Ucrânia, o preço do metano aumentou dez vezes em comparação com as médias da última décadaAté o dia desses sete trabalhadores não é mais o mesmo. Eles pararam de fazer o café da manhã para seus filhos pequenos, verificando se eles saem de casa com suas roupas normais ou até mesmo de vê-los pela manhã. Todos os sete estão em carros desde antes do amanhecer, neste turno projetado para aproveitar as tarifas mais baixas de energia elétrica e também a economia de ar condicionado e, assim, ajudar a preservar a cooperativa “Ceramiche Noi” – o próprio nome. Fazendo negócios – na maior tempestade de energia em meio século. A três mil quilômetros daqui, Vladimir Putin experimentou o gás como arma para punir os outros, se vingar e dobrar a vontade dos outros.. Cortou o abastecimento várias vezes, a ponto de igualar a matéria-prima a 200 euros por mil metros cúbicos, quando o preço que considerávamos normal na Europa era vinte. Esse foi o preço no qual a estrutura de custos se baseou para milhões de empresas, para dezenas, senão centenas de milhões de empregos. READ Reembolso, despedida final, mas alternativa pronta: os italianos se alegram

riscos de transporte As contas da “Noi”, cooperativa criada por onze trabalhadores que foram demitidos em 2019 por se mudarem para a Armênia, estão sendo feitas rapidamente. Com consumo de 2.200 metros cúbicos de gás e mil quilowatts-hora por diaA conta de energia aumentou de menos de um quinto para quase metade dos custos comerciais ou de € 182.000 no já difícil 2021 para apenas 327.000 nos primeiros seis meses de 2022, aguardando o novo roubo de empregos anunciado para outubro.

Eles salvaram a empresa E dizer que em 2019, esses onze colocaram tudo o que tinham para salvar a empresa e a si mesmos: pagaram aqui verbas rescisórias, auxílio-desemprego (Naspi), e acima de tudo muito coração, fígado e tal quantia. Cérebros para controlar a empresa abandonada pelo acionista na miragem dos baixos custos na Armênia. O reassentamento entrou em colapso em poucos meses porque os depósitos de artesanato seculares não se movem de um continente para outro como uma única peça. E na Citt di Castello, onze operários, ex-funcionários demitidos, provaram queEm três anos, o volume de negócios da antiga empresa que tinham mais do que quadruplicou para mais de dois milhões de euros, ganhou quota de mercado a nível mundial e uma relação de confiança com algumas grandes marcas americanas e francesas. Capital Cooperativa.

Tecnologia e habilidades Uma saga heróica da classe trabalhadora, feita de desespero e teimosia, mas também de visão, talento e competência. Esses onze haviam herdado uma empresa que agora era apenas quatro paredes de galpão e um forno de cerâmica, que o velho mestre deixou apenas porque desmontá-la e transportá-la para a Armênia teria custado mais. Eles reconstruíram tudo melhor do que antes, literalmente inventando novas máquinas das quais restavam apenas espaços vazios e empoeirados. Marco Brozzi, um operário de 47 anos que está aqui desde os 14 anos, desenhou as técnicas que agora seguram o “nós” na mesa de centro na praça superior da Cité di Castello e entregou os desenhos a serem feitos para Roberto Albi, 45 anos, ele próprio eletricista e programador científico produz secadores de tabaco a duzentos metros daqui. Não há nenhuma qualificação acadêmica em jogo (tenho um diploma de contador, que foi comprado, diz Brozzi com um sorriso traiçoeiro), mas há muita experiência na tecelagem profunda da profissão de artesão transportada para o século XXI. O pulverizador de esmalte rotativo tem quatro metros de diâmetro; a prensa hidráulica pressiona a argila fresca em seus moldes pela força da água, depois dá forma a pratos, bandejas e tigelas; Uma máquina de acabamento automático que alisa as bordas e por fim secadores que reaproveitam o calor do forno a gás e também utiliza muita eletricidade para secar o piso sobre o qual são feitas as louças brancas e cerâmicas duras. READ Como e onde fazer compras semanais mais barato com inteligência e evitar o desperdício

Menos resíduos Tudo isto consome energia, comendo assim também os primeiros dez mil euros de retorno que os sócios fundadores esperavam distribuir em meados deste ano. Fizeram de tudo para que isso acontecesse. Para produzir mais e reduzir o desperdício, eles projetaram com a ajuda do fabricante de secadores Albee, um programa ao qual cada máquina é conectada por meio de um tablet para obter uma imagem precisa de cada etapa da planta a qualquer momento. Para economizar em terra, deixaram de ser trazidos de Roma, onde a incidência de combustível dobrou para 30% do custo final; Eles construíram outro carro na casa de propósito. Antecipando uma enorme escassez de materiais de embalagem, bem como o resultado do boom nos custos do gás, eles se endividaram para pegar papel e papelão na primavera passada. Agora eles operam apenas algumas máquinas elétricas à noite até a meia-noite e além, depois de calcular uma economia de 15% na conta.

Encomendas de moda e luxo Mas o trauma da guerra na Europa ainda lança uma sombra sobre a saga de Ceramique Nui. Anteriormente vindo apenas da Ucrânia, o caulim, uma substância argilosa que torna a cerâmica branca, dura e esmaltada, está se esgotando. O que você fará em seguida? Não sei – diz Lorenzo Giornelli, que mantém relacionamento com grandes clientes internacionais na empresa -. Temos livros cheios de demanda até o ano que vem, e os maiores nomes da moda e do luxo estão cuidando de nós, mas vamos lutar para fechar o orçamento em equilíbrio. É a primeira luz do amanhecer, um momento favorito porque as luzes se apagam, mas você ainda pode ficar sem ligar os sistemas de ventilação. Os rostos dos colaboradores operários são marcados pelo cansaço e pela tensão de sentirem a presa de uma tempestade muito maior, distante e incontrolável com sua vontade de ferro. Pelo menos podemos fazer previsões, mas não sabemos quanto serão nossos custos em três meses. Juntamente com Lorenzo Giornelli, o gerente de produção Marco Brozzi mantém o nariz colado ao celular: como sempre faz agora, ele verifica os preços da gasolina no mercado de futuros de Amsterdã. 189 euros No momento, estamos no limite, diz ele a Giornelly. Ele acaricia seus carros um a um com tanto orgulho que nem Putin conseguirá dissuadi-lo. READ 155 países do mundo onde a gasolina custa menos que a Itália

