Preço dos modelos de scooter em promoção em agosto

A Honda oferece muitas ofertas e descontos para a compra da scooter SH: promoções de agosto em todas as versões.

EU ‘Honda você É um dos modelos de scooter mais famosos na Itália e no mundo. Então, no verão, é a maneira perfeita de se livrar do tráfego de resorts costeiros sitiados por turistas. Existem diferentes versões do Displacement, mas todos compartilham o mesmo estilo e design que os tornaram tão populares entre os motociclistas.

Mesmo em promoções de agosto antes Honda Oferece preços acessíveis e está disponível na maioria das áreas SH. intervalo. Por exemplo, há uma largura para o SH350i, mas também para o deslocamento menor SH125i e 150i. Novidades de preços também para o novo Vision 110 que, com suas listras, pode representar uma alternativa viável para você. Vamos ver o que eles são especificamente.

Formulários 125 modo SH. Pode ser adquirido com financiamento sem juros (TAN 0%, MAX APR 13,54%) com a primeira das 24 parcelas estipuladas na fórmula pagável 30 dias após a entrega. O valor que pode ser financiado varia entre 1.500 e 2.700 euros, sendo o valor total do crédito mais o custo total do crédito igual a 1.706,93 euros.

Ofertas Honda SH, agosto

para mimSH125i E a SH150iA oferta prevê sempre um empréstimo sem juros (TAN 0,01% e APR 6,66%) em 36 prestações de 68,06 € por mês com entrada e primeira prestação em 30 dias. Neste caso, o montante total devido é de € 2.535,49.

para Honda SH350iPor outro lado, existe uma fórmula que prevê um adiantamento e 36 prestações de 104,17€ mensais com financiamento sem juros (TAN 0,01% e TAEG 4,31%). O valor que pode ser financiado é entre 2.000 euros e 5.200 euros, enquanto o valor total do crédito mais o custo total do crédito é de 3.838,70 euros.

Como alternativa ao SH, há Visão 110 que pode ser adquirido com a fórmula Honda fácil (Também disponível para outros modelos de motocicletas e scooters) que oferece um TAN constante de 1,90% e uma TAEG de 13,49%. A primeira prestação para 30 dias e o valor que pode ser financiado de 1500 a 2000 euros estão entre outras condições estipuladas na solução de compra. O valor entre o valor total do crédito e o custo total do crédito é de 1.656 euros.

Todos Ofertas válidas até 31 de agosto de 2022. Para obter mais informações, você pode sempre consultar o site oficial da Honda e entrar em contato com a concessionária mais próxima.