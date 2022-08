Aumento do faturamento, Ascom: “

Para quem recebeu a conta do custo de luz e luz, entre os comerciantes da cidade, não parecia certo ler o valor da soma: grandes aumentos para todos. Claramente, há um grande descontentamento misturado com grande preocupação. “A operação foi bem sucedida na Espanha e em Portugal: eles convenceram a Europa de que um teto de preço do gás é possível e agora, por pelo menos um ano, eles vão usufruir dessa facilidade. Na Itália, por outro lado, se tudo correr bem, ficamos arrasados”, afirma Patrizio Bertin, presidente da Ascom Confcommercio em Pádua. “As contas que os colegas têm que pagar e mais de um diz que não sabe como”.

Política

“Vejo muito transporte – continua – em ‘Listas Proibidas’, ‘Guarda-chuva’, ‘Candidatos Importantes’, ‘Capelistas’ e talvez até em alguns dos assuntos mais amplos, mas devo registrar um interesse raro, para dizer quase nenhuma. , na questão dos custos de energia. Ou melhor: há um sinal constante de que indica “correntes”, mas nenhuma delas é elétrica”, ri Bertin.

crise

“A crise do pós-guerra na Ucrânia – acrescenta Bertin – determinou o quão estruturalmente fraco é nosso país e sua vulnerabilidade a fortes flutuações nos preços das commodities. Por isso, a ideia de Draghi de tornar o Mediterrâneo uma grande bacia de referência para as necessidades de gás da Europa e, em Nesse contexto, para a Itália Como um hub, uma boa ideia. Claro, vendo que ele estava indo bem, nossa classe política obviamente pensou em matá-lo”. noções de “não” e a burocracia prevalecente que impediu, em Muitas vezes e por muito tempo, decisões e conquistas. para reiniciar a produção nacional de gás.

Fontes renováveis

“Mas de imediato – adverte o presidente – temos de dar mais impulso às energias renováveis ​​e à eficiência energética, utilizando os incentivos fiscais em particular para potenciar o autoconsumo e as comunidades energéticas, e talvez também graças à assistência distrital, para apoiar aqueles que pretendem fornecer com sistemas fotovoltaicos com dinheiro não reembolsável » …mas certamente não é para hoje. Espero que ele possa intervir para amanhã.” Hoje – insiste Bertin – temos pagamentos que estão expirando e mesmo sem o desejo de declarar um ‘greve de contas’ como está acontecendo no Reino Unido, onde o movimento ‘sem pagamento’ surgiu no Reino Unido não poderá pagar as contas e, nesse ponto, o desligamento será o próximo passo inevitável.”