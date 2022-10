A nova revista nacional – inaugurada em Génova na décima sessão do Intercâmbio Cultural Internacional para o Turismo

lá Câmara de Comércio da Úmbriaparceiro Rede Mirabilia, promovendo o turismo e empresas de alimentos e bebidas no Intercâmbio Cultural Internacional de Turismo, que foi inaugurado oficialmente em Gênova. De fato, este ano a capital da Ligúria é a sede escolhida pela Rede Mirabilia para 10^ Intercâmbio Internacional de Turismo Cultural, A quem 45 turistas de todo o mundo e 90 fornecedores italianos das regiões da rede Mirabilia participam. A presença da Úmbria é significativa, pois há 18 empresas – de 90 vendedores italianos – entre operadores turísticos e de comida e bebida..

Estão programados eventos, conferências e visitas guiadas para os responsáveis ​​das câmaras de comércio participantes; Para Compradores Turísticos – Operadores entradaE a Gerente de decisãoE a comprador de viagens de luxo – quem terá a tarefa exata de sugerir os bairros do círculo e quem irá nestes dias descobrir Gênova e seus tesouros; E para jornalistas da Itália e do exterior.

O evento, como mencionado, foi convocado Até 90 vendedores e 45 compradores de excelência Austrália (1), Bélgica (1), Bulgária (2), Canadá (4), China (1), Colômbia (1), Dinamarca (1), Emirados Árabes Unidos (1), França (2), Alemanha (5) ) ), Grécia (1), Grã-Bretanha (1), Letônia (1), Líbano (2), Noruega (1), Holanda (1), Portugal (1), Romênia (1), África do Sul (1) , Estados Unidos Estados Unidos (10), Coreia do Sul (2), Suécia (2), Turquia (3).

Giorgio Mincaroni, Presidente da Câmara de Comércio da Úmbria: “A 10ª edição do Mirabilia Cultural Tourism Exchange, a decorrer em Génova, é um evento que agora se tornou um ‘culto’ que mais uma vez atesta a centralidade do sector do turismo como activador directo e indirecto do crescimento e desenvolvimento. O turismo, de facto, como agora está amplamente demonstrado, é um motor independente da economia, que atrai importantes recursos do exterior para as regiões e ativa uma atividade induzida muito grande em muitos setores, totalizando mais de 10% da PIB italiano. A Câmara de Comércio da Úmbria, parceira da rede Mirabilia, está na primeira fila, com 18 empresas da Úmbria de 90 vendedores italianos, na Bolsa de Valores de Gênova, o que mais uma vez mostra a atenção que dedicamos ao desenvolvimento do turismo como crucial . Uma alavanca para o desenvolvimento da região“.

Federico Sesti, Secretário Geral da Câmara de Comércio da Úmbria: “A Associação Mirabilia – composta pela Unioncamere e 18 Câmaras de Comércio italianas que representam as áreas onde se situam os Patrimônios Mundiais da UNESCO – está reunindo mais uma vez este ano a melhor vitrine regional para a décima edição do Tourism Exchange Cultural. A Mirabilia revela-se cada vez mais uma referência sólida e consistente, capaz de revitalizar sinergias, cooperações e spin-offs. Para dar apenas um exemplo, basta considerar o Programa de Mestrado em ‘Gestão do Patrimônio Cultural para o Desenvolvimento do Turismo’, que foi inaugurado oficialmente há poucos dias e organizado pela Universidade de Perugia e a Rede Mirabilia para a Promoção do Patrimônio Cultural, tanto tangível quanto intangível, da nossa região com foco especial em sítios da UNESCO“.

Luigi Atanasio, Presidente da Câmara de Comércio de Génova: “Queríamos aproveitar a oportunidade excepcional que nos foi apresentada pelos Mirabilia Days em Gênova para tornar os delegados das Câmaras de Comércio, compradores internacionais e palestrantes presentes nas conferências uma experiência extraordinária para os Days of Rolly e a Feira Rubens apenas em Gênova. Inaugurado: duas maneiras diferentes de contar ao site da UNESCO sobre o Palazzi dei Rolli e experimentar aquele novo turismo sobre o qual falaremos nos dois dias da conferênciaO”.

Programa de Formação Avançada em Turismo “A Importância do Destino”

E o programa de formação avançada em turismo está em andamento na Bolsa ‘O destino importa’, já foi proposto na edição Matera do “Exchange”, realizado pelos especialistas de “Destination Makers”. O evento, o primeiro na Itália, é dedicado a inovações gerenciais, humanas, digitais e políticas que contribuem para mudar os destinos turísticos e, assim, construir novos modelos e exemplos para a melhoria e crescimento do nosso país.

Prêmio Top Of Pid-Mirabilia e os resultados do projeto “Connessioni”

durante Décimo Intercâmbio Cultural Turístico Internacional Se situa Cerimônia de Premiação da edição 2022 doCimeira por Mirabilia“Prêmio Projeto de Turismo Inovador, em cooperação comAssociação Mirabilia rede ei Pid (Pontuação do projeto digital), exibição dos resultados do projeto “ligações”A cerimónia de entrega de prémios decorrerá em forma de TED, com breves discursos dos participantes e votação por um público constituído por câmaras de comércio, associações comerciais, especialistas, promotores digitais de pontos de negócios digitais e especialistas EEN . rede.

Por que Mirabilia

Mirabilia nasceu em 2012 Graças a um grupo de câmaras de comércio estabelecidas, incluindo a Câmara de Comércio de Perugia, unidas pela presença de pelo menos um sítio da UNESCO em seu território e o desejo de promover um novo turismo, hoje podemos dizer que é lento e sustentável.

Atualmente o número de salas de promoção é 18, elas são coletadas na associação “Rede Mirabellia”: Bari, Basilicata, Caserta, Chieti Pescara, Génova, Irbina-Sanio, Marche, Messina, Molise, Pavia, Rivier di Liguria, Sassari, Sudeste da Sicília, Treviso Belluno, Pordenone, Udine, Umbria, Verona e Veneza Giulia.

Desde a primeira edição, o “Cultural Tourist Exchange” tem focado os encontros B2B entre empresas das áreas das câmaras de comércio associadas (os chamados “vendors”) e cerca de cinquenta Turistas “compradores” Internacionalmente escolhido pelo “IEG”, a organização responsável pelo Rimini TTG.

Há 6 anos representei reuniões especializadas entre empresas agroalimentares das regiões e “Compradores de alimentos e bebidas‘, ele os escolhe gelo E a Assocamerestero (“Bolsa de Comida e Bebida).

Nos anos epidêmicos, então, acrescentou-se mais uma linha de intervenção, visando difundir o uso de Digital Encontrar soluções inovadoras e eficazes à disposição das empresas turismo: Daí o prémio “Top of the Pid-Mirabilia” para as melhores soluções tecnológicas inovadoras para o turismo no território de Mirabilia, e o projeto “Connections”, que visa estabelecer parcerias entre empresas 4.0.