Bolsa de Valores da Itália, comentando a sessão de hoje (16 de agosto de 2021)

Vendas de ações no setor de petróleo: Eni registrou uma queda de mais de um e meio por cento. Ulisse Biomed e Nusco permanecem campeões na AIM Itália

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e o histórico dos principais mercados financeiros europeus descontos fracionários Na primeira sessão da semana.

às 14,25 FTSEMib Caiu 0,45% para 26.532 pontos, após flutuar entre o nível mais baixo em 26.429 pontos e o nível mais alto em 26,608 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Estava perdendo 0,44%. Também em vermelho Chapéu médio FTSE Italia (-0,34%) e A estrela da FTSE Italia (-0,22%).

a Bitcoin Custou 47.500 dólares (mais de 40 mil euros).

Ele Ela Espalhar Btp bond Ele oscila entre 100 e 105 pips.

EU ‘euro Ele está abaixo de $ 1,18.

Ainda no centro das atenções Títulos para o setor bancário.

em vermelho Intesa San Paulo (-0,43% para € 2,4375), enquanto UniCredit Rende 0,13% a 10.634 euros.

Venda de estoques do setor de petróleoDepois, o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato vence em setembro de 2021) caiu para US $ 67,5 o barril.

Onde você está Regista um decréscimo de 1,52% para 10.358 euros. A gigante petrolífera anunciou que iniciou a produção do campo de Coica na região oriental do Bloco 15/06 em águas profundas de Angola.

Também em vermelho Saipem (-1,87% a 1.991 euros) e Tenaris (-1,75% 8.626 euros).

All’AIM Itália Ulysses Biomed NS Nosko Os campeões da lista permanecemDepois das fortes oscilações registradas nas sessões anteriores. O Ulisse Biomed subiu 6,88% para € 5,9, enquanto o Nusco está suspenso para ultrapassar o rali, tendo feito uma vantagem teórica de 12,9%.