Timo está realmente escondendo um vírus dentro dele? Muitas pessoas o desinstalam

Há alguns meses, a empresa chinesa de comércio eletrônico Temu chegou à Itália e, em geral, a todo o mundo ocidental. No entanto, um relatório de pesquisa recente sobre a confiabilidade da plataforma causou pânico em muitos usuários. Timo está realmente escondendo um vírus dentro dele? Abaixo estão todos os detalhes sobre este tópico específico.

Timão É um famoso e-commerce chinês que permite que todos os usuários façam compras nele Preços muito baixos. A peculiaridade desta plataforma é que ela é totalmente geral e, portanto, não especializada em um setor específico. Por isso, no Temu, qualquer pessoa pode fazer verdadeiros negócios na compra online dos mais diversos produtos.

Embora isso possa parecer uma característica, muitas pessoas expressaram dúvidas sobre issoConfiabilidade do produto Vendido no Timo. Além disso, de acordo com algumas investigações, muitas coisas vendidas na plataforma não cumprem os regulamentos Padrões de segurança A nível europeu.

Como em AmazonasDepois, no Temu é possível encontrar as ofertas do dia em cada setor de referência. Portanto, funciona de forma muito semelhante ao e-commerce mais popular do mundo. Porém, há muitas dúvidas sobre sua confiabilidade em diversas frentes.

Recentemente muitas pessoas desinstalaram o aplicativo devido a outra dúvida. As conclusões do relatório, de fato, irão indiciar o comércio eletrônico chinês Escondendo um vírus dentro. Aqui estão todas as informações sobre isso.

As acusações contra Timo sobre a presença de um vírus dentro dele

Relatório publicado Pesquisa parda Temu anunciou que a plataforma de comércio eletrônico da empresa chinesa PDD Temu colocará em risco a privacidade e a segurança dos dados inseridos por vários usuários. Além disso, será o ícone do aplicativo Detalhes e elementos muito semelhantes aos de vírus e malware.

A investigação também mostrou que o aplicativo – por meio de alguns recursos ocultos nele – permitirá que você faça isso Obtenha todos os dados dos smartphones dos usuáriosSem que eles possam fazer nada a respeito.

Perigo

O relatório mencionado no último parágrafo não será o único que suscita preocupação. Até a empresa suíça Joe Segurança LtdaNa verdade, a aplicação é considerada muito perigosa, justamente porque A presença de malware dentro do programa. Há algo que todos os usuários que acessam a plataforma todos os dias desconhecem absolutamente.

O risco de os dados pessoais caírem em mãos perigosas e não autorizadas é real. esses Relatórios de empresas de segurança Servem especificamente para alertar usuários e consumidores.

Portanto, muitos consideram que permanecer em um aplicativo completamente inseguro é um risco desnecessário. Veremos se os padrões de segurança serão modificados no futuro.