Multas de radares de velocidade, com esse botão é impossível pegá-las, ou seja, você vai economizar 20% na gasolina: motoristas comemoram

O que você diria se lhe dissessem que para poder evitar para sempre as multas dos radares de velocidade e, ao mesmo tempo, reduzir os custos da gasolina em vinte por cento, basta apertar um botão?

a botão Que, aliás, está ao nosso alcance, no carro, há anos e anos: não há necessidade de fazer mais nada, basta PressioneE é isso. Poupança, adeus multas. É isso?

Sim, parece contraditório, mas Está tudo aqui. No entanto, ninguém parece saber disso: ou ninguém acredita. Quando na realidade Isso tudo é verdadeNa verdade, existem mais.

Este dispositivo foi criado especificamente para atingir esses objetivos Dois empregos Ele, junto com muitos outros, está entre as celebridades Assistente de motorista assistentea última geração de dispositivos tecnológicos.

Os ADAS são projetados para atender necessidades específicas e são ferramentas e dispositivos de segurança, Proteção e ajuda A liderança de diferentes maneiras afeta e melhora Desempenho do veículo.

Aperte esse botão, eles nunca poderão multá-lo e você economizará combustível

O objectivo destes dispositivos é garantir uma condução segura, estável, tranquilizadora e protectora para qualquer pessoa a bordo, através da utilização de sensores e ferramentas tecnologicamente avançadas, Capaz de antecipar problemas e garantir um “estilo” de condução ou assistência do veículo que evite determinados perigos identificados. Como, por exemplo, aqueles relacionados Velocidade.

É o caso do botão secreto (e nem tão secreto) que todos conhecemos por um nome bem específico, que corresponde a um substantivo Controle de cruzeiro: Basicamente nada mais é do que o famoso aparelho que Controla a velocidade de cruzeiro do carro, e é pressão suficiente para garantir um ritmo estável, e Nunca clique em nosso sinal Em termos de quilómetros.

Controle de cruzeiro, é por isso que você pode economizar dinheiro e não ser multado

Com o controle de cruzeiro, simplesmente pressionando e ativando o sistema de gerenciamento de velocidade máxima alcançável, podemos de uma só vez evitar os riscos associados a acidentes devido aAlta velocidade Mas também os riscos, entendemos, de que eles possam acabar sendo pegos De um radar de velocidade Daí conseguir um multar. Basta ativar o limite indicando-o abaixo do limite especificado para aquele trecho da estrada.

O outro resultado, segundo estudos, é que Os custos de combustível são reduzidos em 20 por cento, Porque falta aquele movimento constante do pedal de aceleraçãoentre alternâncias constantes com trocas de freios e marchas, o que resulta em um gasto estatisticamente maior.