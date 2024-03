Mieloma múltiplo, um câncer no sangue que “vai e vem”. Quem afeta, sintomas, tratamentos

O que é mieloma múltiplo, sintomas todo ano por muito pouco Seis mil italianos (a maioria deles com 60 anos ou mais) Eles descobrem que sofrem com isso Mieloma múltiploa câncer de sangue O que afeta um certo tipo de Células da medula ósseao Células plasmáticasQue tem a função de produzir anticorpos (imunoglobulina). Combater infecções Mas, multiplicando-se incontrolavelmente, Causar dano Direto até a medula óssea, com impacto Sobre estrutura e saúde osso. As manifestações clínicas da doença são altamente variáveis. o Mais sintomas Difundido EU Dor no ossoPrincipalmente ao nível da coluna vertebral ou costelas, devido à possibilidade de osteoporose resultante da proliferação de células plasmáticas. Danos nos rinsFraqueza severa devido a anemia e infecções.

Muitos pacientes não comparecem Não há sintomas até estágios avançados Ou eles têm Sintomas geraisComo fadiga e dores nas costas. por esta razão Diagnóstico precoce De mieloma múltiplo pode ser difícil.

Contratempos e curas (e uma mensagem de esperança) O curso clínico do mieloma múltiplo é caracterizado porRotação FAsi do perdão A doença e as fases em que reaparece (recaídas); Portanto, esta leucemia é tratável, mesmo que não seja curada.

“O Ocorre recaída Porque alguns Células resistentes raras Eles permanecem na medula e, com o tempo, desenvolvem-se e dão luz a A Nova doença ativa. o Recaídas são esperadas no mieloma (Isso ocorre apenas em 15% dos pacientes), o ponto de distinção é Momento da recaídaMieloma que recidiva Lentamente ao longo do tempo Permite-nos acompanhar o paciente e tratá-lo com períodos de remissão e remissão, para que o seu diagnóstico seja mais favorável; Então eles são As recaídas se sucedem de maneira próxima, provavelmente As células ficam mais “ruins”, obrigando o médico a perseguir a doença.

Hoje – continua o hematologista – temos um homem rico Armamento terapêutico Que incluem tratamentos de primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha (e combinações de tratamentos), dependendo do estágio da doença. Esta é uma oportunidade que não existia há 10-15 anos; Combinações destes diferentes tratamentos em diversas linhas Ele permite que você lide com contratempos. O tempo até à recaída também deverá ser mais longo graças aos novos medicamentos: combinações Com medicamentos inovadores novos e mais poderosos não só permitem esta Reduza o número de recaídas Mas também de Estenda-o ao longo do tempo».

O cenário para os pacientes está mudandoEntão, Com novas terapias “direcionadas” capazes de atingir seletivamente as células plasmáticas, como a imunoterapia, e até anticorpos biespecíficos e Car-T, que em breve também deverão estar disponíveis na Itália, pagos pelo Serviço Nacional de Saúde. READ Agenda económica para 29 de setembro de 2023

Efeito psicológico o Tempo de repetição Fique no meio mais difícilAté para ele Efeito psicológico.

“Os pacientes que enfrentam Piora da doença Eles têm que lidar com isso Experimente a dor Não apenas isso Isso os sobrecarrega fisicamente, mas também emocional e psicologicamenteOu – diz William Arcesi, Presidente do Comitê Científico da IL Society -. De repente, você passa a ser atormentado por medos e preocupações relacionados à sua vida diária, às suas relações familiares, ao seu trabalho e à sua esfera social. o Conforto psicológico Para o paciente (e para quem cuida dele). Básico Para garantir um Adesão correta ao tratamento E garantir que os sentimentos de solidão e isolamento – que muitas vezes afetam pacientes e cuidadores – possam ser superados. por esta razão É necessário apoiar o paciente e sua famíliaOferecemos-lhes escuta, compreensão e apoio.”

Campanha e podcast na voz de Zingaretti Com a metáfora do fluxo e refluxo queremos transmitir uma Uma mensagem de esperança Para todas as pessoas com mieloma múltiplo: Aprenda a lidar com as dificuldades que a doença traz. Criado para narrar a jornada emocional dos pacientes, informá-los, apoiá-los e ensiná-los a lidar com todos os estágios da doença a Novelas gráficas, Uma série de podcasts que isso Microsite para informações relacionadas à patologia.

MMARÈA é uma história em quadrinhos, criada por Manuela Adriani, que conta uma história O pescador que convive com as vicissitudes do mar, cOh sim como o Pacientes convivem com recidivas de mieloma múltiplo. A narrativa está dividida em cinco capítulos que descrevem metaforicamente 5 temas relacionados à patologia: diagnóstico, curso de tratamento, recaída, remissão e consciência.

O podcast é composto por 5 episódios que correspondem aos cinco capítulos da história em quadrinhos, e acompanha a história do protagonista (o Caçador) contada pelo narrador Luca Zingaretti. Ao final de cada leitura, o episódio aprofunda a metáfora com uma breve conversa entre um especialista em hematologia e um representante da IL Society para uma análise aprofundada do tema em questão.

No mini-site informativo sobre mieloma múltiplo (www.mmarea.it), criado em colaboração com um grupo de especialistas em hematologia, e além da apresentação em vídeo do Professor Zamagni, Diretor Científico da campanha, e das contribuições em vídeo de especialistas do grupo de trabalho, é possível ouvir o podcast (e baixar a história em quadrinhos). READ Agência de receita impulsiona controles antifraude em bônus e refrescos - Economia

