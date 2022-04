Wall Street fechou negativo. A alta do milho atingiu uma década

Ouça a versão em áudio do artigo

A segunda-feira de Páscoa foi um dia misto para Wall Street depois do fim de semana. Os índices de Nova York ficaram negativos nas primeiras horas e continuaram nessa frente até o final da sessão, com preocupações com taxas de juros mais altas e aumento da inflação prejudicando Wall Street, apesar de alguns resultados de lucros dos bancos acima do esperado. O índice Dow Jones perdeu 0,11 por cento, a 34.412,61 pontos, e o Nasdaq, 0,14 por cento, a 1.332,36 pontos, enquanto o Standard & Poor’s 500 caiu 0,02 por cento, a 4.391,81 pontos.

O banco central já elevou as taxas de juros de curto prazo uma vez e os investidores esperam aumentar as taxas de juros nas próximas semanas. O Fed também está se preparando para uma reviravolta acentuada em seu esforço maciço para manter baixas as taxas de juros de longo prazo. O Bank of America subiu depois de superar as expectativas e superar seus concorrentes, enquanto o desempenho do Schwab caiu após um relatório trimestral mais fraco do que o esperado. O Twitter, após um início baixo, foi positivo: nos últimos dias, a empresa tomou medidas defensivas contra a aquisição do CEO da Tesla, Elon Musk.

Enquanto isso, o milho atingiu a maior alta de uma década na Bolsa Mercantil de Chicago em meio a temores de escassez causada pela guerra na Ucrânia e sanções contra a Rússia, principais países exportadores. Como aponta a Bloomberg, apesar da crescente demanda pelo produto americano, inclusive da China, o aumento dos preços dos fertilizantes está levando os agricultores americanos a substituir o milho por soja que exige menos.

Fechamento misto das bolsas de valores chinesas

O encerramento das bolsas chinesas contrasta, não sendo conhecidas as repercussões associadas às várias paralisações no país devido à onda de Covid-19: o Shanghai Composite Index caiu 0,49% para 3.195,52 pontos, enquanto o Shenzhen Index subiu 0,49% para 3.195,52 pontos. 0,43% para 2.022,52. Os investidores também foram influenciados pela decisão emitida na sexta-feira pelo banco central chinês que não tocou repentinamente as taxas de juros dos empréstimos de médio prazo (Mlf), deixando-as em 2,85%, limitando o fator de juros a 0,25% em vez do recolhimento compulsório. (RRR) dos bancos e liberando recursos de US$ 83,2 bilhões, menos do que os mercados esperavam. O governo central, além de sua meta de crescimento anual de 5,5%, embarcou em um ciclo de flexibilização monetária: na semana passada, mencionou explicitamente injetar mais liquidez e reduzir os compulsórios, selando o primeiro passo desse tipo. em 2022.

Bitcoin em seu nível mais baixo em um mês

O Bitcoin caiu para seu nível mais baixo em mais de um mês, no cenário de sofrimento geral das criptomoedas, punível pela aversão dos investidores ao risco. O maior token do mercado de criptomoedas caiu 4,2%, para US$ 38.580 na segunda-feira. A segunda maior moeda, o Ether, caiu 4,7%, para US$ 2.902. O valor do mercado global de criptomoedas caiu quase 4% nas últimas 24 horas, para US$ 1,9 trilhão, de acordo com os preços da CoinGecko.