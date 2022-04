Aqui estão os destinos mais populares – Corriere.it

Só em 2021, segundo dados do Ministério do Trabalho, foram 2 milhões de demissões voluntárias de empregados, um aumento de +33% em relação a 2020. E em 2022 os números podem aumentar. Como o Corriere já explicou, tente entender as causas desse fenômeno não tão simples: vários elementos são afetados, desde a busca por mais tempo em si até a reconciliação com a ação inteligente. Pagamentos também encontrados com base em quem opta por se tornar um nômade digital (Uma pessoa que aproveita ao máximo as novas tecnologias e o mundo da internet para fugir da vida de escritório e trabalhar onde quer que haja conectividade). De acordo com uma análise da Volagratis.com, o Nomadismo Digital Já foi escolhido por 8,4% dos italianos (contra 5,7% dos franceses e 7,8% dos alemães). Mas se estendermos aos que se sentem atraídos por ela, a proporção chega a 64,4% da população, entre os que já se informam sobre isso (21,3%) e os que, por enquanto, se limitam a sonhar acordado (43, 1 %).

Com o que os italianos sonham? Mas para onde os italianos querem ir? Na hora de escolher um destino, os países onde é fácil viajar e onde a natureza intocada domina. De acordo com uma pesquisa Volagratis.com, essas duas características estão a par com 37,4% das preferências. Segue-se: um ambiente que lhe permita fugir à rotina (35,4%), a possibilidade de viver numa cidade animada e multicultural (33,6%), a proximidade de praias de areia branca (33,2%) e a oportunidade de conhecer novas pessoas ( 32,5%); Por último, mas não menos importante, o clima que influencia ou afetará 27% das escolhas. Independentemente do destino, para os italianos, os escritórios fora de casa devem ter uma coisa em comum: uma grande janela com vista para um grande panorama, uma inspiração entre uma ligação e outra (57%). READ Su arance trattamento a freddo obbligatori per import paesi terzi



A julgar pelos desejos expressos pelos viajantes, Volagratis.com selecionou 7 destinos ideais para mochileiros digitais: das Ilhas Canárias a Bali, passando por Portugal, Argentina, Croácia, Ilhas Baleares e Liguria, para quem quer viver uma experiência mais próxima a página inicial.

Ilhas Canárias O arquipélago das Canárias é um paraíso para os nômades digitais: baixo custo de vida, temperaturas amenas durante todo o ano, muitas atividades esportivas, excelente conectividade à Internet e o oceano é a cereja do bolo. Entre as ilhas mais desejadas: Gran Canaria, Tenerife e Fuerteventura, que já têm comunidades muito ativas, com trabalhadores de todo o mundo e muitos locais de trabalho e vida comunitária.

Lisboa Graças ao custo de vida mais baixo em comparação com muitas outras capitais europeias, ao clima ameno durante todo o ano e ao seu charme intemporal, em poucos anos Lisboa tornou-se um dos destinos preferidos dos nómadas e estudantes digitais de todo o mundo.

Bali Bali foi um dos primeiros lugares que atraiu nômades digitais, graças à sua natureza intocada e à possibilidade de vivenciar experiências voltadas ao bem-estar do corpo e da mente. Devido ao grande afluxo de nômades digitais, em Bali hoje você pode encontrar não apenas muitos cibercafés, mas também casas comunais, casas onde é possível alugar um quarto ou uma cama para trabalhar e viver em contato com outros nômades de todos os cantos. do globo.

Buenos Aires Buenos Aires está caminhando lentamente, também graças à liberação do país do “Digital Backpacker Visa”, o visto nômade digital que permite viver e trabalhar remotamente por um período limitado de tempo, que neste caso Argentina é igual a um ano. A esta vantagem juntam-se as poucas despesas, as muitas tradições a descobrir, a gastronomia que combina sabores de todo o mundo e um panorama artístico em constante evolução. READ Economia circular e sustentabilidade: a Bosch Rexroth se concentra em eletrônica e hidráulica

Croácia A Croácia, assim como a Argentina, oferece um visto especial para nômades digitais desde 2021 que permite que quem trabalha remotamente obtenha residência temporária no país por até 365 dias. Para quem ama o charme das grandes cidades, o destino perfeito é a capital, Zagreb, mas para quem não quer abrir mão do mar e das águas cristalinas do alto Adriático, o destino é um pouco divisor: intimista, distinta e com uma história antiga para descobrir.

Maiorca Águas azul-turquesa, praias brancas e uma mistura de cultura, gastronomia e atividades esportivas fazem de Maiorca, no arquipélago das Baleares, um dos lugares ideais para os nômades digitais. O ponto de referência para quem quer trabalhar remotamente é a cidade litorânea de Palma, repleta de pequenas butiques com clima boêmio e um lugar que mistura milhares de tons insulares entre suas ruas.

Ligúria Mas os nômades digitais italianos também sonham com a Ligúria. Em Sanremo, por exemplo, há novos espaços de coworking, enquanto a “aldeia remota” em Colletta di Castelbianco combina a Idade Média e a Internet graças a antigas casas reformadas conectadas por cabos de fibra óptica: ideal para nômades digitais.

© Reprodução reservada