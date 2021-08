Mercedes Citan: Aqui está a nova geração

outro com pistões – A nova versão do anúncio compactado Mercedes Citan Destaca-se por vários motivos, desde a possibilidade do conhecido sistema de infoentretenimento MBUX (Mercedes User Experience) ao facto de ser o último com motor de combustão interna. Na verdade, Markus Pritschwerdt, Diretor da Mercedes Trucks, foi claro: “O novo Citan é o mais recente carro profissional com motor a combustão da Mercedes Vans. Todos os nossos projetos futuros serão exclusivamente elétricos. E o novo eCitan elétrico É um passo lógico em nossa estratégia de eletrificação. “Esta forte afirmação continuou ao longo de toda a apresentação, que aconteceu online e destacou os novos recursos de segurança do Citan, disponíveis nas versões Van e Tourer, adequados para o transporte de pessoas.

SEGURO COMO UM SALÃO – Além dos regulamentos de segurança obrigatórios claros – ABS e ESP – os novos Mercedes Citan É equipado de série com Assistência para Arranque em Subida, Assistência Crosswind, Detecção de Fadiga do Motorista e Chamada de Emergência Automática. Liberar Carro de turismo Possui recursos padrão mais ricos, incluindo assistência ativa de frenagem, assistência antibloqueio ativa, assistência de ponto cego (detecção de ponto cego) e detecção automática de limite de velocidade com reconhecimento de sinais de trânsito. O equipamento pode ser combinado com a manutenção remota ativa Distronic, a capacidade de gerenciar o tráfego nas filas de trânsito e a assistência para manutenção de vias. Os airbags são numerosos: 6 na versão Truck e 7 na versão Tourer, equipados de série com um airbag central que se abre entre os bancos do condutor e do passageiro dianteiro.

Para todos os MBUX – o novo Mercedes CitanComo esperado, pode ser equipado com o sistema MBUX em diferentes versões. Os comandos podem ser dados através de um ecrã táctil de 7 polegadas com botões tácteis no volante e também através do assistente de voz “Hey Mercedes”, existe integração de smartphone via Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth mãos-livres, DAB e DAB + digital rádio. Os serviços digitais Mercedes Me Connect são padrão. Graças a esses serviços, os clientes ficam conectados ao carro, desde que haja cobertura da rede de dados do celular, para obter informações e usar funções mesmo remotamente. A navegação com informações de tráfego ao vivo e conectividade do Car-to-X permite dados de tráfego em tempo real . Um recurso adicional para uso profissional é a entrada rápida de destinos por meio do código de 3 palavras what3word (w3w). Funciona dividindo o mundo em quadrados de três metros marcados em cada lado com um endereço de três palavras: basta pronunciá-los para ser guiado em direção ao “quadrado” escolhido.

piso personalizado – Novos designers Mercedes Citan Eles tentaram combinar conforto, dinâmica e segurança de direção em todas as versões. o pingentes São escoras MacPherson na frente e na ponte são rosqueadas na parte traseira, com molas e amortecedores separados. O Tourer, destinado a cargas menores, tem configurações de mais conforto, enquanto o Box Edition foi projetado para transportar pesos mais pesados ​​enquanto permanece estável mesmo quando totalmente carregado.

Motores para todas as necessidades – é a Mercedes Ventilador Seitan Panel É proposto, no lançamento, com 3 motores a diesel e 2 a gasolina, todos com turboalimentador. A cilindrada não é alta: os motores a diesel de 1.461 cc produzem 75, 95 e 116 cv, enquanto os motores a gasolina de 1.332 cc produzem 102 e 131 cv. O motor a diesel de 116 cv apresenta uma função extra de potência / torque, que aumenta temporariamente a potência para 121 cv e um torque que vai de 270 a 295 Nm. . Todos os novos motores Citan atendem aos padrões Euro 6d, têm um sistema Start / Stop e uma caixa manual de seis velocidades. Os motores a diesel e a gasolina mais potentes podem ser equipados com uma caixa de câmbio de dupla embreagem de sete marchas. No segundo semestre de 2022eCitan, que irá complementar a gama de veículos comerciais elétricos Mercedes já operados pela eVito e eSprinter. Os dados brutos ainda não estão disponíveis, excetoAutonomia O WLTP foi calculado pelo fabricante (ainda não homogeneizado, portanto) que é cerca de 285 km. Um valor que se assume como capaz de atender às necessidades dos profissionais que atuam no transporte urbano. A compatibilidade com estações de carregamento rápido contínuo promete uma variação de 10 a 80% em cerca de 40 minutos enquanto a versão elétrica mantém o compartimento de carga, carga útil e equipamentos dos modelos com motor térmico. O eCitan também pode ser equipado com uma barra de reboque.

Medidas e tamanhos – o novo Citação de Mercedesn Compacto – Mede 450 cm de comprimento, mas oferece muito espaço e várias possibilidades de uso. As primeiras versões do Van e Tourer vão juntar-se às versões de longa distância entre eixos e Mixto, com cabine estendida e parte da picape. A Mercedes anuncia que a versão curta distância entre eixos (271 cm) já é mais espaçosa que a versão anterior, com um comprimento de compartimento de carga de 3,05 metros com o divisor flexível. Esta solução permite guiar a rede de separação em direção ao assento lateral e, em seguida, travá-la. O banco do passageiro se dobra para baixo para obter uma superfície plana, enquanto a grade de separação continua a isolar o motorista da carga. o portas de correr Os painéis laterais estão disponíveis em diferentes tamanhos e na versão caminhão a borda da plataforma de carga fica a apenas 59 cm do solo. As abas das portas traseiras podem ser abertas em um ângulo de 90 graus ou mesmo 180 graus, com a ajuda das quais ficam apoiadas nas laterais. Para maximizar o conforto, o ar condicionado Comfortmatic, partida sem chave e freio de estacionamento elétrico estarão disponíveis a partir do segundo trimestre de 2022; As inscrições começarão em setembro de 2021.