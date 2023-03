Balneari, Fede (M5s): “O Conselho de Estado afirma a extensão imprudente do governo”

“É mau dizer ‘nós avisamos’.” No entanto, depois do golpe contundente que o Conselho de Estado desferiu contra este governo relativamente à extensão das concessões marítimas, parece quase que a única coisa que pode ser disse. Interromper as extensões por causa deles não foi uma decisão do M5S e nunca será (embora não totalmente errado), mas é a lei que o aplica.

O deputado Giorgio Fedi deu a permissão, seguindo as conclusões do Conselho de Estado na sexta seção sobre concessões de praia. “O Conselho de Estado reiterou que a cláusula imprudente do decreto de Millebrughi leva a Itália a violar a diretiva de Bolkestein. Dissemos isso durante meses, juramos, para ganhar a eleição e obter os votos dos empresários que foram tão enganados Ao longo dos anos, prometemos deixar o setor que não pode ser alcançado, que é uma das economias mais dinâmicas do nosso país e também marcha, em total incerteza.

A recusa anda de mãos dadas com a censura que vem do presidente Mattarella: a zombaria de Fdi, Lega e Fi em relação aos empresários do setor assume feições de farsa. Não só isso, esse direito perverso opta por abrir mão de agilizar o ajuste de honorários (o que é obrigatório e, portanto, tem que ser feito mais cedo ou mais tarde) e o consequente

Reembolsos ao Orçamento de Estado, ao mesmo tempo que cortes no sector da construção que, graças ao nosso Superbónus, tem vindo a recuperar, segurança e aceleração da reconstrução na cratera do terramoto de 2016. Penso nos muitos empresários à beira-mar da minha zona e não sei bem como, algum dia, teremos de dizer que foi instaurado um processo por infracção contra a Itália (como já foi feito em Portugal e Espanha) e que serão eles os primeiros a pagar o preço.