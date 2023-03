Motociclistas gratuitos em andamento

Bem em casa Aventura Gratuita de Bikers em Cabo Verde Bike Tour Santiago e Ilha de Maio. O passeio de bicicleta pela ilha do Maio está a chegar ao fim. “Chegámos de ferry da Praia, capital de Cabo Verde, à ilha de Santiago, onde durante dois dias visitámos os principais locais da cidade – como Mario Mantovan, Mauro Garbín, Vincenzo Mancin e Vittorio Cacciatore – o planalto , no centro da cidade e sede do Parlamento, governo e vários ministérios; a catedral e o farol do mesmo nome Maria Pia de Sabóia, Rainha de Portugal. Depois fomos dar um passeio de bicicleta até à cidade velha, assim chamada por ser o primeiro assentamento da ilha, depois fomos para Puerto Mosquito, onde mora a comunidade de pescadores, acompanhados de Roberta, uma italiana que trabalha pelo meio ambiente. – Uma cooperativa de turismo sustentável. Ficamos hospedados por dois dias no missão dos frades capuchinhos, que há muitos anos estão presentes nas várias cidades e ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde.

“Conhecemos o ex-Padre Jason, Padre Ottavio e outros que treinaram na Itália. Aqui em Mayo, de bicicleta, fomos a diferentes locais protegidos ao longo das Praias Brancas, destino de nidificação de tartarugas marinhas. Também visitamos o Centro de Biodiversidade da Fundação Mayo , onde Explicaram-nos a importância de preservar estas áreas e reservas marinhas, que testemunham a presença constante de diferentes tipos de baleias. Também é importante a localização das salinas que pudemos visitar – continuam – graças a financiamentos da União Europeia, surgiu um museu e uma cooperativa feminina de processamento de sal, importante também para a proteção de várias espécies de aves. Em seguida fomos recebidos pelo presidente da ilha, Miguel Silva Rosa, e pelos vereadores Sandra, Evaneta, Carlos e Emilio.”

“Falamos com eles e explicamos, em espanhol, o motivo do nosso passeio de bicicleta – ainda nos contam os quatro amigos – Anuncie nosso Po Delta Park e Projeto de Conservação e Reprodução de Enguias Com o projeto Life for Hills. Sugerimos ao Presidente a importância de equipar as ruas com ciclovias, já que são construídas com calçadas, o que dificulta o uso da bicicleta no turismo lento e sustentável. O patrão agradeceu a escolha da Isla de Mayo e disse-nos que estava a planear construir ciclovias, aliás, fez questão de nos dizer que há muitos italianos na ilha tanto como residentes como como turistas. Estes estão bem integrados na economia social.”

Os Free Bikers vão sair da ilha do Maio de ferry, fechando assim a primeira parte do seu passeio de bicicleta com uma distância superior a 125 km, entre várias dificuldades devido a estradas acidentadas, ventos contrários e um clima que não permite percorrer grandes distâncias . Dos 6.000 residentes de Mayo, Os italianos chegaram a quase 200 unidades entre os moradores e os que aqui passam os meses de inverno.