Apreensões de Milão a Pádua

Durante séculos, as pessoas supersticiosas desejaram poder pular essas datas "malfadadas". E talvez, em retrospecto, seja possível que os usuários Site de investimento em criptomoeda "O mais longevo do mundo." O comércio de pedrasÉ uma empresa totalmente italiana Banco Silafundada por Padawan David Barbieri Conhecido como pseudônimoAlô Barbarossa"- com os genoveses Andrea Midry Em 2007, só na sexta-feira, 17 de fevereiro, fez arrepiar os pulsos de um número indeterminado de pessoas. investidoresdeclarando que tem Pare o processo devido a "dificuldades na gestão da liquidez".

A situação ficou ainda mais alarmante ontem, quando a polícia financeira milanesa saiu correndo Pesquisas Em plena explosão de hipóteses de crime fraude E peculatopara o qual apenas a Medri está atualmente sob investigação.

Investigação

A pedido dos magistrados milaneses, os financiadores da Unidade de Polícia Econômica e Financeira de Milão e da Unidade Especial de Polícia Monetária realizaram ordens de busca, apreensão e aquisição de documentos não apenas em Pádua, mas também nos escritórios de Milão e Gênova. As casas dos fundadores também foram revistadas. Também realiza investigações financeiras com o objetivo de apurar a gestão de liquidez da empresa, bem como a destinação dos valores arrecadados.

Isso porque no dia 17 de fevereiro a empresa, sem apresentar a devida justificativa, suspendeu o funcionamento da plataforma, impedindo efetivamente que os clientes acessem seus ativos digitais.

Imediatamente foram acionadas verificações direcionadas que – graças à assistência da equipe de crimes informáticos do Ministério Público de Milão – revelaram, além da obstrução das operações, uma ruptura nas relações com a Instituição Nacional de Crédito que, desde a criação da empresa , forneceu à plataforma as relações de conta através das quais opera, bem como algumas violações relacionadas com a correta preparação das demonstrações financeiras por parte da empresa. O Ministério Público de Milão, liderado por Marcello Viola, passa a investigar possíveis crimes informáticos e verificar a possível composição de crimes corporativos.

data

A TRT remonta aos próprios empreendedores em 2007, como “The Rock Insurance Co.” , quando o Metaverso ainda não existia, mas havia seu antecessor: o Second Life. O primeiro bitcoin foi negociado no Trt em junho de 2011, por outro lado, as chaves maltesas da empresa não recebem muita importância. Mas agora isso realmente não importa mais porque a data se desfaz com as atividades paradas repentinamente. A bem da verdade, o primeiro alarme já foi dado em setembro de 2021, quando a OneDime, que presta serviços à Trt, sofreu um ciberataque que provocou a subtração à conta omnibus da Trt de 311,06 ethereum estimados nessa data em 904 mil euros. O roubo foi relatado em 10 de setembro de 2021 à Polícia Postal de Veneto. No início de janeiro, houve uma decisão consensual com o Banca Sella, para o qual o TRT tinha uma conta operacional de suporte. Por fim, nos últimos dias, um banho frio. Um pequeno flash apareceu na tela principal do site: “TRT informa que tornou-se necessário interromper as operações de sua plataforma a partir desta data devido a dificuldades encontradas na gestão de liquidez. A empresa está realizando verificações internas para determinar as causas do problema e avaliando a adoção de todas as iniciativas apropriadas ou necessárias para proteger clientes e outras partes interessadas. Mais atualizações sobre as medidas tomadas serão fornecidas rapidamente.”

com medo

Em poucas horas, a empresa também desligou as conexões no grupo de usuários do Telegram. No entanto, os investidores já se organizaram em um segundo grupo do Telegram intitulado “Proteção Legal”, o que sugere que também há ações coletivas em consideração: serão 34k. Entre eles estão aqueles que lembram que “o diabo está nos detalhes”: o comunicado de imprensa fala de uma “interrupção” e não de uma “interrupção temporária”. Isso faz o sangue correr em milhares de investidores italianos.

