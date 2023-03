Central de aproveitamento energético de resíduos, concurso encerrado: 1 projeto apresentado por uma joint venture, liderada pela Acea. Gualtieri: “Agora começa a partida.”

Chamada de licitação para construção Usina de transformação de resíduos em energia em Roma O único participante é A ATI, a “associação empresarial temporária” criada para o efeito e presidida pela Acea Corporation, a empresa multiutilitária é detida em 51% pelo município. Além da Acea, o grupo de empresas inclui a Hitachi Zosen Inova Vianini Lavori e a Suez.

“O processo de conversão de resíduos em energia está indo bem”, disse ele Prefeito Roberto Gualtieri Quem fundou o prédio fabril com capacidade Comissário do Jubileu -. Apenas duas horas atrás, o prazo para o primeiro expirou Grande obra de concreto: De acordo com nosso plano, abrimos um arquivo Interesse rápido Para ver as propostas de construção da fábrica. O prazo expirou hoje. Agora vamos abrir as propostas, vamos poder concretizar licitação do projeto». O prefeito falou na manhã desta quarta-feira Teleradiostereo.

“Todos nós cumprimos Roteiros – acrescentou – Roma não teve instalações por muito tempo e pagou preços muito altos. nós Queremos respeitar os tempos». Como uma forma, se alguma coisa, “mantenha-se aberto e vá lá primeiro”.

usina de transformação de resíduos em energia, de acordo com Capitólioterão que descartar anualmente 600.000 toneladas de lixo indiferenciado e criar um terreno de 10 hectares em santa palumba, Na fronteira da comuna de Roma na direção de Bracciano. A usina deve pensar em captar o gás carbônico para não jogá-lo na atmosfera. O custo total do projeto é de cerca de 750 milhões de euros.

Por Acea, oDiretor Geral Fabrizio Palermo Ele comentou: “A Acea reafirma o seu compromisso de apoiar a Roma Capital, particularmente em um setor tão importante como a valorização de resíduos. A empresa sempre esteve em serviço DC, a cidade onde nasceu e onde já gere serviços primários, como abastecimento de água e distribuição de eletricidade. Hoje, com a apresentação de manifestações de interesse, a Acea reforça com interesse cada vez maior as estratégias de desenvolvimento do Grupo nos setores do ambiente e da economia circulararrogância e território.” READ Depósitos: Sem juros, exceto para ofertas ocasionais ou em bancos estrangeiros

Enquanto isso, era terça-feira fechado certamente lixão Albano onde está lixo romano Agravou-se nos últimos meses, desdeEx-prefeito Raji Envio estabelecido até mil toneladas por dia com Decreto de emergência de 2 de agosto de 2021. No momento, as lixeiras que servem Roma (associadas às usinas Tmb) são as de Guidônia e Viterbo, Como a maioria das quantidades indiferenciadas são exportado para outras regiões Com contratos longos até 2026. Muitos resíduos são enviados para o exterior, principalmente para incineradores, em Áustria, Portugal e Espanha E por vários meses também em Suécia e Holanda.

Enquanto isso na segunda-feira Legambiente e WWF Itália apresentou um Apelo ao alcatrão Contra a decisão da usina de transformação de resíduos em energia criada por Gualtieri. Grupos ambientalistas argumentam que a solução pode ser encontrada em uma “economia circular de Redução de residuosgrupo De porta em portaincentivos diferenciados reuso E aplicar mais técnicas modernas para a gestão de resíduos indiferenciados”.

