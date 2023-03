Ajuda de até 3.000 euros para clientes da Poste Italiane: como obtê-la

Poste Italiane garante uma assistência de até 3.000 euros para os clientes Postepay Evolution que a solicitarem. Aqui estão todos os detalhes.

Ao longo do tempo, a Poste Italiane ampliou a gama de serviços oferecidos aos seus clientes e aprimorou os já existentes. Além de estar entre os líderes no setor de telecomunicações, o Grupo Poste Italiane também se tornou muito competitivo em termos de produtos bancários e financeiros e parceria com outras instituições de crédito.

Não é de estranhar que mais de 5 milhões de italianos utilizem os serviços prestados pela empresa. Entre os mais utilizados estão, sem dúvida, os relacionados com os cartões de circuito Postepay, ou seja, aqueles cartões recarregáveis ​​ou com código IBAN com os quais os usuários podem fazer pagamentos eletrônicos em todas as instituições participantes, pagar contas, depositar seus salários ou enviar transferências bancárias.

Não somente! Porque, recentemente, a Poste Italiane garante aos clientes Postepay Evolution uma assistência financeira até 3000 €.

Até € 3.000 para clientes da Poste Italiane: como recebê-los

O Grupo Poste Italiane está sempre atento às necessidades de seus clientes e, de tempos em tempos, toma medidas para melhorar os serviços prestados. Em particular, há uma boa iniciativa relacionada aos clientes do Postepay Evolution. Aliás, a empresa reservou-lhes a possibilidade de pedirem um pequeno empréstimo entre um e três mil euros.

O valor pode ser reembolsado, se aprovado diretamente no cartão Postepay do requerente, em 22 prestações mensais fixas. Podem candidatar-se ao microcrédito Bancoposta todos os titulares do Cartão Postepay Evolution, desde que tenham entre 18 e 76 anos no final do reembolso. Além disso, é necessário residir na Itália e ter renda comprovada de trabalho ou pensão produzida na Itália. Quem tiver os requisitos necessários pode solicitar o microcrédito indo a qualquer agência dos correios, mediante agendamento, trazendo documento de identidade válido, cartão de saúde e comprovante de renda (comprovante de aposentadoria ou comprovante de pagamento). Os estrangeiros devem apresentar também passaporte, cartão de residência ou título de residência válidos. Além disso, é exigida a comprovação de residência na Itália por pelo menos 12 meses, no caso de empregado, por pelo menos 36 meses, se o requerente for autônomo.

Se a solicitação for bem-sucedida, o valor solicitado será creditado diretamente no Cartão Postepay Evolution.