USB para funções públicas – Ministério da Economia e Finanças: França, USB se manifesta em Roma, Turim, Milão, Bolonha, Florença e Nápoles em solidariedade à luta do povo francês contra a reforma previdenciária de Macron

do nacional Acolhendo o apelo da FSM para mostrar solidariedade com os trabalhadores franceses em luta, a Confederação Fundamental dos Sindicatos convocou ontem, 23 de março de 2023, outro dia de greve geral promovido por todos os sindicatos franceses. Organizações, mobilizadores, guarnições militares e flashmobs perto de representações transalpinas na Itália.

As iniciações foram organizadas em Turim, Milão, Bolonha, Florença e Nápoles, bem como em Roma, onde ocorreu uma assembléia lotada sob as janelas do embaixador francês na Piazza Farnese.

Os trabalhadores italianos na praça se juntaram a muitos cidadãos franceses – incluindo muitos jovens – com faixas contra a reforma previdenciária e contra os métodos antidemocráticos de Macron, que usou um meio apropriado, o Artigo 49-3 da constituição francesa, para aprová-la. . lei sem passar pelo Parlamento.

A delegação da USB esteve presente em Paris para participar da marcha da greve geral e homenagear os operários italianos pela grande luta em curso na esperança de que, juntamente com as greves em curso na Inglaterra, Grécia, Portugal e no resto da Europa, surgiria uma nova fase de luta geral, suficiente para a gravidade das medidas antipopulares que vocês estão tomando em diferentes governos em conformidade com os indicadores da UE.

união básica