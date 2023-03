Bolsas Dia 24 de março | Deutsche Bank quebra, Europa fecha, Milão piora: -2,2%

Bolsas de valores europeias estão em uma tempestade novamente. E a culpa é sempre dos bancos: entre os grupos mais visados ​​no dia financeiro está o gigante alemão Deutsche Bank, cujas ações fecharam em baixa de 8,53% a 8,54 euros, depois de perderem até 15% durante o dia. Obviamente, o colapso do maior banco alemão e um dos maiores do velho continente levou ao condicionamento de todo o setor bancário europeu e à mudança das tabelas de preços, já testadas pela crise do Credit Suisse, pela falência do banco californiano Svb e pela Primeira República, outra instituição americana à beira do colapso (Aqui está o desempenho da bolsa de valores em tempo real). índice bancário O Euro Stoxx 600, que contém os maiores credores do continente, caiu 4,6% no meio da manhã, Superar as deficiências dos indicadores gerais nacionais.

As palavras de Lagarde e Schultz na cimeira europeia na cimeira europeia A presidente do Banco Central Europeu, Christine LagardeOs líderes estão tranquilos: o setor bancário da zona do euro é resiliente porque possui posições sólidas em termos de capital e liquidez. Portanto, o alerta de Lagarde ainda representa um progresso na conclusão da união bancária. o chanceler alemão Olaf Schultz Em seguida, definiu o sistema bancário da União Européia como um sistema robusto e seguro, enfatizando o fato de possuir as estruturas de controle necessárias. Assim, o Deutsche Bank recuperou parte das perdas acumuladas na primeira parte da sessão.

Dados e Quadrado de Avari O fechamento é uma queda acentuada para Avary Square, a camisa preta da Europa, em uma sessão difícil para todas as bolsas europeias, que acabaram pressionadas por temer novas situações de fragilidade no setor bancário. O índice Ftse Mib encerrou a negociação em queda de 2,23%, a 25.892 pontos. O spread entre BTPs e bunds alemães fechou em 183 pips, com o yield de 10 anos em 3,90%. (Aqui está a tendência do spread em tempo real). Como esperado na Piazza Avari, as vendas foram impulsionadas pelo setor bancário, que registrou fortes perdas, em linha com os títulos de listagem europeus. Unicredit perdeu 4,06%, Intesa fechou em -2,41%, Bpm -4,14%, Bper -4,04%. Outras listas de preços europeias também são ruins. Frankfurt fechou em baixa de 1,66%, Paris de 1,74% e Londres de 1,26%. READ Gasolina, não faça acontecer: se você for a esses distribuidores, você economiza

Wall Street Wall Street abriu negativa. O Dow Jones perdeu 80,81 pontos (-0,25%), o Standard & Poor’s perdeu 9,02 pontos (-0,23%) e o Nasdaq perdeu 49,24 pontos (-0,42%). Morgan Stanley perde 3,5%, JPMorgan Chase 2,2%, Bank of America 1,1%. As ações de energia também caíram fortemente, dada a forte queda no preço do petróleo West Texas Intermediate. As ações da Activision Blizzard ganharam 5,4% e superaram o S&P 500 depois que o órgão regulador da concorrência do Reino Unido disse que estreitou o escopo de sua investigação, dizendo que não acreditava mais que a aquisição da Activision pela Microsoft poderia levar a menos concorrência na indústria de videogames; As ações da Microsoft subiram 0,4 por cento após abrirem em baixa.

O colapso do Deutsche Bank e os temores dos bancos europeus A Black Friday para as ações dos bancos europeus está ligada ao colapso do Deutsche Bank. Em Frankfurt, o Commerzbank perdeu 5,45%, na Piazza Avari Unicredit 4,06%, no Paris Societe Generale 6,1%. Depois que as tensões surgiram nos bancos regionais dos EUA e na aquisição precipitada do Credit Suisse pelo rival UBS no final da semana passada, permanece a preocupação sobre a reação financeira que os bancos podem sofrer com os aumentos extremos das taxas pelos bancos centrais. Ele disse que ainda há uma dúvida incômoda entre os participantes do mercado sobre se a turbulência no setor bancário acabou ou se haverá um contágio mais amplo. tempos financeiros Moopen Tahir, diretor de pesquisa macroeconômica e soluções táticas da WisdomTree Europe. O Deutsche Bank, em particular, está pagando o aumento do custo do seguro para se proteger contra a inadimplência da dívida (o chamado credit default swap, um derivativo que funciona como seguro e paga se a empresa não cumprir seus pagamentos e é considerado um indicador de solidez do banco). O aumento nas taxas de swap de crédito de cinco anos do banco, que subiram de 134 pontos-base na quarta-feira para 198 pontos-base na sexta-feira, foi suficiente para derrubar as ações do banco na Bolsa de Valores de Frankfurt. READ XPeng equipa o carro voador

movimentos do banco central No entanto, logo após a alta do Fed na quarta-feira, fica claro que o Fed e o Banco Central Europeu não vão encerrar suas medidas de política monetária. Isso causa preocupação nos mercados. O Federal Reserve aumentou as taxas de juros em 0,25 pontos percentuais na quarta-feira, e o Banco da Inglaterra aumentou sua principal taxa de juros em 0,25 pontos percentuais na quinta-feira. O Banco Nacional Suíço elevou as taxas de juros em 0,5 ponto percentual na quinta-feira, apesar de ser um grande cenário de pânico bancário devido ao colapso do Credit Suisse e uma aquisição forçada pelo rival UBS. Na semana passada, o Banco Central Europeu elevou as taxas de juros em 0,5 pontos percentuais.

