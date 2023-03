Minerais Críticos: Conflitos de Interesse Europeus | ISPI

Finalmente, a Comissão Europeia reconheceu que a pressa para transformar e digitalizar as economias globais apresenta riscos estratégicos de primeira ordem para todos os Estados membros. o O reconhecimento destes desafios geopolíticos e geoeconómicos veio com a aprovação de um documento há muito aguardado, ainda que com algum atraso, o Lei de Matérias-Primas Críticas (CRM). Perante o facto consumado de uma crise energética muito profunda, a primeira crise energética de proporções mundiais, a Comissão tenciona coordenar uma resposta significativa a uma crise energética muito profunda. O contexto internacional caminha rapidamente para a politização dos mercados e a interdependência.

não só, portanto, No centro do CRMA existe dependência da hegemonia da China Em tudo redes de fornecimento Uma matéria-prima importantemas também a necessidade de um resposta contraditória A ousada iniciativa americana unilateral concebida comLei de Redução da Inflação (Exército Republicano Irlandês), que forçou a mão firmemente resistente de Bruxelas a reconhecer os riscos estratégicos associados às revoluções copernicanas que estavam por vir. O Conselho Europeu respondeu positivamente ao apelo às armas para defender o mercado único contra ataques externosmas logo percebeu que o ataque mais perigoso não poderia ter vindo do Extremo Oeste ou do Extremo Oriente, porém Pelos mesmos colegas de quarto europeus durante Generosa ajuda estatal.

Em vários pontos, da leitura do CRMA fica claro que as autoridades europeias, Estamos conscientes de que o epicentro da crise energética está precisamente no nosso continenteconfiando à própria União Europeia a tarefa de resolver alguns dos mais profundos dilemas históricos de um mundo em transição para uma economia mais sustentável. Mas não é que tudo isso acontece por acaso Tarde demais?

Metas ambiciosas

CRMA postado em março passado 16, É considerado Lista separada de itens estratégicos (do cobalto ao cobre e tungstênio), o que é importante para alguns setores específicosI (como microchips e baterias), E um dos materiais importantes (como o gálio, o hélio e o magnésio), ou seja, os insumos indispensáveis ​​à economia europeia em geral. Os setores agregados mais afetados pelo trabalho da CRMA são renováveis, indústria digital, aeroespacial, defesa e saúde.

Paralelamente, a Comissão Ele entende como a extração e o refino podem ser processos com impactos ambientais e sociais muito negativos. Assim, torna-se necessário que as instituições europeias o possam fazer Confira todas as etapas que pertencem a esta indústria vital para o nosso presente e futuro. Uma meta que complica sobremaneira o rumo da próxima década para a União Europeia, dada a importância e complexidade dessas cadeias produtivas, fragmentadas e opacas por natureza.

Mas vamos em ordem. metas de CRMA São estes:

1) Fortalecimento das cadeias de valor europeias ligadas a importantes matérias-primas em todos os níveis.

2) Diversifique sua importação Uma importante matéria-prima e reduzir a dependência estratégica da Europa.

3) Melhorar as capacidades de vigilância europeias e mitigando os riscos atuais e futuros relacionados a possíveis interrupções na cadeia de suprimentos.

4) Garantir a livre circulação de importantes matérias-primas no mercado europeu Enquanto isso, certifique-se de Alto nível de proteção ambientalmelhorando a circularidade e a sustentabilidade.

Ao tornar mais concretos os princípios e diretrizes contidos no Plano, a Comissão pretende:

a) Obter um arquivo capacidades de mineração de minerais brutos e concentrados Pelo menos 10% do consumo anual de matérias-primas estratégicas (a UE agora extrai cerca de 3%). Significa também gerar um intenso crescimento das reservas na Europa.

b) Expandir capacidade de processamento e refino europeu produzido Pelo menos 40% do consumo anual de matérias-primas críticas na União Europeia (hoje entre 0% e 20%).

c) Permitir que a UE produza Pelo menos 15% do consumo anual de matérias-primas estratégicas apenas graças à reciclagem desses materiais. Isto, apesar dos comentários do Comissário Europeu para o Mercado Interno, o francês Thierry Breton, parece ser alguns membros da Comissão Eles querem aumentar Considero esta meta totalmente insuficiente.

d) diversificação das importações para garantir, até 2030, o consumo anual da UE de cada matéria-prima crítica e estratégica, em cada nível de processamento, Não confie mais de 65% em suprimentos de países terceiros individuais.

Simplificação burocrática e repensar as cadeias de abastecimento

Para o comissário comercial Valdis Dombrovskis, o CRMA não é uma sala de espera para a economia planificada e A Comissão pretende acelerar o investimento privado, estimado em 20 mil milhões de euros, necessário para apoiar o crescimento do setor eletrónico Tornar os países europeus Pioneiros nas indústrias verduras do futuro. Para fazer isso, umAgilizar processos burocráticos em prazos “razoáveis” e com práticas “sustentáveis” Deveria elevar a abertura de novas minas em diversos contextos nacionais ao patamar de “projetos estratégicos”. Segundo Bruxelas, os investidores devem, portanto, migrar para um setor onde as instituições nacionais de referência são No máximo um ano para avaliação de projetos que envolvam refino ou reciclagem, e apenas dois anos para aqueles que envolvam operações de extraçãocontra um A média atual que hoje supera facilmente cinco anos.

CRMA declara que a transformação global da indústria de energia é o objetivo Emissões líquidas zero A digitalização dos processos econômicos das sociedades ocidentais exige que a Europa evite possíveis repercussões nos mercados. oA demanda por produtos da indústria de mineração como lítio, cobalto e terras raras não pode, de fato, ser compensada apenas por iniciativas voltadas para o aumento de sua eficiência. Ou melhorar a circularidade de seu uso. o A comissão diz que o risco é que a capacidade atual e planejada desses setores não atenda a 50% da demanda Uma importante matéria-prima esperada no futuro.

Bruxelas também reconhece, à luz do conflito russo-ucraniano e suas repercussões na energia, que A Repensar a compra estratégica desses itens é essencial Num cenário de “aumento da competição por recursos” tem levado os países a adotarem políticas ativas em todos os continentes para garantir o acesso a matérias-primas básicas. lá A concentração da extração e refino de diversos materiais hoje é considerada uma ameaça à estabilidade do mercado único E para a própria segurança europeia. É difícil objetar, pode-se dizer. Assim, entendemos como a referência explícita à China e à República Democrática do Congo na CRMA revela a dimensão da preocupação suscitada pelos acontecimentos relacionados com o comércio de hidrocarbonetos, especialmente de gás natural, entre os países da União e a Rússia. Ele também explicou à Comissão como influenciar os mercados e operações de energia pode se tornar uma ferramenta de política de poder.

Passeio acidentado

Finalmente, o CRMA destaca dois aspectos importantes. pela primeira vez A ausência de um sistema regulatório comum e compartilhado internacionalmente Expõe todos os atores industriais e comerciais a mudanças perigosas e abruptas nas cadeias de abastecimento, com claras repercussões econômicas. Em segundo lugar, a Comissão observa que O potencial de extração, refino e reciclagem desses materiais não está suficientemente desenvolvido devido às complexidades financeiras e burocráticas e à oposição da opinião pública. a indústria mineira na Europa.

Como mostrado Na obra de Thea RiofrancosTemaFornecer ou Reconsolidação No norte do planeta e, portanto, aproximar as cadeias logísticas e produtivas daqueles lugares onde a transição energética está se acelerando, como a União Europeia, não apaga a abordagem estrutural em que esta economia global se baseou até agora. Em vez de suavizar um passado em que o Ocidente explorou terras, mão de obra e recursos de outros continentes, tentar restaurar algumas cadeias de valor corre o risco de criar mais tensões internas e externas.

Pequim terá uma maneira fácil de responder de forma criteriosa e perspicaz ao mesmo tempo, e a capacidade de contar com isso décadas de benefícios comparativamente às economias europeias do sector. Também deve-se ter em mente que um ator tão dedicado à interdependência global em todas as cadeias de suprimentos pode Malabarismo com astúcia em As inevitáveis ​​contradições que atualmente separam os próprios interesses americanos e europeus. Além disso, o tema principal das alianças internacionais e Parcerias estratégicas Exige que a UE encontre um equilíbrio entre garantir o abastecimento destes materiais e grandes iniciativas de política externa, como portal global.

a Uma abordagem mais aberta ao diálogo e à negociação foi vista, por exemplo, em Emergence Negociações entre a União Europeia e o Chile Em termos de produção e comercialização de lítio, permitindo as margens internas de Santiago para desenvolver a indústria nacional e competir melhor com Pequim. Por outro lado, o caminho parece ser mais difícil nas estradas esburacadas da diplomacia africanaQuando alegações de fraude, se não roubo total, Relações distintas entre produtores de matérias-primas importantes e países vizinhos mais pobres.

Para ser honesto, a polêmica foi levantada internamente por CRMA e Parallel Lei da indústria líquida zero Entre os players industriais europeus bastará entender que O caminho será cada vez mais acidentado daqui para frente, e com a aceleração que a política força na transição, as consequências industriais serão inevitáveis.. O investimento europeu em novas tecnologias compensará tanto A nível industrial e facilitando a descarbonizaçãomas é real Reconsolidação Isso só será possível a longo prazo e, enquanto isso, os conflitos de interesse se intensificarão. Por outro lado, a primazia do interesse nacional (ou da sociedade) na Trazer cadeias de valor de volta para dentro de nossas fronteiras não é responsável em si conflitos sociais Já amplamente visível em empresas ocidentais Ou contestar regulamentos incompletos do ponto de vista ambiental Também em As chamadas economias desenvolvidas Por grupos ambientalistas bem organizados.

Foco explícito emfornecer A CRMA avança no aspecto de reconhecer, desta vez de forma sutil, que a aceleração imposta pela UE pode encontrar obstáculos justamente na própria opinião pública europeia. e sua desconfiança nas mineradoras. De fato, os últimos anos marcaram Protestos de baixo impediram a construção de minas de todos os tipos e grau. Eles vão desde o maior lítio da Europa, na Sérvia, e confiados a empresas multinacionais Rio Tintoou o mais disperso e ainda continuando Norte de Portugalem que a população se opõe a um desenvolvimento baseado em uma transição tecnológico-científica por ordem de chegada, que joga em diferentes escalas e escalas enquanto imagina um futuro que os locais se sentem enganados.

O que a CRMA parece sentir mais falta é a consciência de que a reextração de minerais estratégicos e cadeias de valor de refino inteiras está dentro das fronteiras europeias Levará a uma expansão inevitável da dimensão do conflito nas transições energéticas, entendida em seu sentido mais elevado weberiano de “luta” inserida em contextos sociais e entre interesses e modos de ação opostos. A Europa está hoje preparada para este desafio?