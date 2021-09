Bolsa de Valores da Itália, comentário sobre a sessão de hoje (28 de setembro de 2021)

Foco em títulos do setor bancário: Vale destacar a valorização do BPER Bance. O destaque é sempre óleo e geral. Ações de tecnologia com problemas

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Confirmado na área negativa. Pierre Verrett, analista técnico da ActivTrades, observou a fraqueza das ações no setor de tecnologia “porque são as mais vulneráveis ​​no contexto de maior incerteza”.

São 11h30 FTSEMib Caiu 0,81%, para 25.921 pontos, logo acima da baixa intradiária de 25.918 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Perdeu 0,93%. . pior desempenho Chapéu médio FTSE Italia (-1,96%) e para A estrela da FTSE Italia (-2,98%).

o Bitcoin Custou 42 mil dólares (cerca de 36 mil euros).

Ele Ela difusão Btp bond Ainda mais de 100 pontos.

EU ‘euro Confirmado menos de $ 1,17.

Foco nos títulos do setor bancárioDepois das fortes subidas ocorridas no dia anterior.

Entonação positiva para Banco de Papel (+ 1,5% a 1.933 euros). A partir da correspondência emitida pela Consob em 27 de setembro de 2021, consta que, em 20 de setembro, o Norges Bank reduziu a participação do banco para 2,837%. Anteriormente, o gigante financeiro norueguês devia 3,09% do BPER Banca.

Diferenças parciais para Intesa San Paulo (+ 0,08% para € 2,474) UniCredit (-0,49% a 11.488 euros).

Sempre destaque os estoques do setor de petróleoDepois, o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em outubro de 2021) atingiu US $ 76 o barril.

Onde você está Ele ganha 1,7% para 11.376 euros.

em geral Regista um aumento mínimo de 0,03% para € 18,63. O conselho de administração da seguradora aprovou por maioria o procedimento de apresentação da lista para a próxima renovação do conselho de administração pelo mesmo conselho de administração cessante. O procedimento está sujeito às modificações que venham a ser exigidas pelas autoridades de supervisão.

No FTSEMib, diminuiu ST. As ações do grupo ítalo-francês registraram queda de 4,32%, para 37,84 euros.

No MidCap, relatamos alto Danielle e C. (+ 7,94% a 25,15 euros)Após divulgação dos resultados financeiros do exercício fiscal de 2020/2021. Os dados foram estimados por bancos de investimento que acompanham a empresa: analistas aumentaram o preço-alvo da ação.