A Europa está ficando sem gasolina e prevendo um inverno ameno

O inverno está chegando, o gás não. O que os especialistas chamamcrise de energia“Perigosos escassez de gás e energia estão aumentando os custos de fornecimento e as contas. A corrida dos preços não parou por semanas, o fornecimento de gás está abaixo da demanda e os estoques já estão lutando. O resultado: muitas famílias temem não poder pagar pelo aquecimento no inverno esperamos que seja mais ameno do que de costume, aparece também na Europa. O Velho Continente é agora obrigado a confiar em condições climáticas favoráveis ​​para os próximos meses devido à séria escassez global e, acima de tudo, sua dependência de suprimentos externos: em 2019, a taxa de dependência , Dados do Eurostat, foi de 61%, o que significa que mais de metade das necessidades energéticas da UE são satisfeitas por importações líquidas. A Itália é pior do que a média da UE, uma vez que depende de países estrangeiros para mais de 80% das suas necessidades energéticas. Agora, com os estoques de gás caindo ao mínimo Com seus níveis e preços crescentes da energia, o inverno provavelmente será um problema.

De acordo com pesquisa da BloombergNef, a Europa atualmente tem estoques abaixo da média sazonal (71% contra 92% da média), mas com uma temporada restrita, pode cair até 4%. Um cenário semelhante, mostra a análise, manteria os preços das contas altos, empurrando cada vez mais os consumidores para energias alternativas. Entre os fatores que estão por trás desse fenômeno estão a oferta limitada da Rússia, o aumento da demanda da China absorvendo os suprimentos destinados à Europa e a dificuldade dos produtores americanos, que já viajam em capacidade máxima, estão tendo para compensar as deficiências.

Por enquanto, questões críticas no Velho Continente fariam com que as contas disparassem. Na França, as tarifas reguladas do gás vão aumentar 12% a partir de outubro e, de acordo com o ministro da Economia, Bruno Le Maire, o aumento de preços deve durar mais alguns meses. Em Espanha, o custo grossista da energia voltou a ultrapassar os 150 euros por megawatt-hora, atingindo um nível três vezes superior ao de há um ano, prevendo-se que atinja os 189,9 euros amanhã, o nível mais elevado de sempre. A Itália não é exceção: o decreto de redução de contas para mitigar o impacto da energia cara foi publicado no Diário Oficial, mas os custos que os consumidores terão de arcar não serão pequenos. O governo Draghi alocou pouco mais de três bilhões para um aumento de nove bilhões. Faltam seis bilhões que, de acordo com uma atualização da Arrera hoje, a Autoridade de Energia, se traduzirão em aumentos nas contas de luz de 29,8% e nas contas de gás de 14,4%, a partir de sexta-feira, 1º de outubro.

Há muitas razões para o aumento de preços: o boom pós-Covid na demanda global, oferta reduzida da Rússia e da Noruega, contribuição insuficiente de energias renováveis, eventos climáticos adversos, forte dependência de países estrangeiros, declínio simultâneo na produção doméstica e políticas de transição verde . O contrato TTF, que os operadores usam como referência para o mercado europeu e que leva o nome da posição holandesa, foi atualizado esta manhã para um máximo de 85 EUR / MWh. Há apenas um ano, era negociado a cerca de 10 € / MWh. Basicamente, mil metros cúbicos de gás custam mil dólares. No último ano e meio, o preço cresceu mais de 900%.

Os preços mais altos do gás refletem-se nos custos de energia. Na bolsa de energia, na semana de segunda-feira 20 a domingo 26 de setembro, a GME registou um preço médio de compra de eletricidade (PUN) de 172,39 euros por hora, um acréscimo de 9,38 euros por hora, equivalente a + 5,8%, face à semana anterior . O preço do petróleo também subiu fortemente com uma onda de forte demanda e baixos estoques. WTI subiu para $ 76,3 (+ 1,23%), enquanto o petróleo Brent subiu para 79,6 (+ 1,1%) após atingir $ 80. Ontem, o Goldman Sachs estimou que o nível de US $ 90 é possível para o petróleo do Mar do Norte devido à tendência de alta do mercado. É claro que o preço da gasolina também está a subir: no modo autónomo atingiu um preço médio nacional de 1.676 euros por litro, um acréscimo de 5,7 cêntimos face à semana anterior. Para encontrar um preço superior, é necessário recuar a outubro de 2014, quando viajava em média a € 1,681. O preço do diesel também subiu para 1,523 euros, 6,8 centavos a mais que a pesquisa de 20 de setembro. De acordo com a Federação Nacional do Consumidor, “Desde o início do ano, um tanque de 50 litros aumentou 11 euros, 74 cêntimos para a gasolina, 10 euros e 22 cêntimos para o gasóleo. Em uma base anual, isso equivale a um acerto por carro equivalente a € 282 por ano para gasolina e € 245 para diesel. ”

A imperfeição não detém ninguém. Na China, mais de dezessete províncias e regiões anunciaram cortes na produção de energia. Ocorreram apagões em muitos condados do norte. Moradores de prédios altos foram forçados a subir escadas em algumas cidades, pois a administração do prédio suspendeu os serviços de elevador para fornecer eletricidade. A revista Fortune relatou que a administração provincial de energia no sul da província de Guangdong pediu aos residentes que parassem de usar ar-condicionado e usassem luz natural em vez de lâmpadas. Na China, a energia cara, combinada com a crise imobiliária relacionada a Evergrande, ameaça impedir o crescimento econômico na última parte do ano.

A Europa quer evitar a todo o custo encontrar-se numa situação semelhante. Acima de tudo, ele não quer que as fortes tensões que estamos vendo no mercado de energia tenham repercussões no inverno que se aproxima. De acordo com um estudo da Federação Europeia de Sindicatos, quase três milhões de trabalhadores na Europa não têm condições de aquecer suas casas devido aos baixos salários, “e agora o aumento dos preços da eletricidade em toda a Europa ameaça mergulhar mais trabalhadores na pobreza energética”. De acordo com estimativas do sindicato, a Itália está entre os países com a maior porcentagem de trabalhadores pobres que não podem pagar pelo aquecimento. São 26,1% Grécia 28,7% Portugal 30,6% Lituânia 34,5% Bulgária 42,8% Chipre 45,6%.

As iniciativas nacionais não são suficientes, razão pela qual a Comissão da União Europeia anunciou uma proposta do grupo para lidar com os altos custos de energia na próxima cúpula de chefes de estado e de governo na Eslovênia, em 6 de outubro. “Existem muitos componentes do aumento do gás devido ao aumento da demanda, especialmente na Ásia e ao fato de que os fornecedores não estão respondendo rapidamente à demanda por suprimentos.” Bruxelas também apontou o dedo para a Rússia, depois que a Noruega confirmou que aumentaria seus suprimentos: “Espero que Moscou faça o mesmo.” O Kremlin respondeu dizendo que estava monitorando a situação dos preços na Europa. Mas exigiu a defesa da estatal russa Gazprom, fornecedora de dutos para o Velho Continente: “Cumpre suas obrigações”, mas está pronta “para considerar novos contratos de longo prazo”. “Está claro que estamos observando como o mercado spot está se desenvolvendo na Europa”, disse Peskov, porta-voz do Kremlin. “Já dissemos que a Gazprom alcançou níveis históricos em termos de volumes de fornecimento de gás natural aos consumidores europeus: a Gazprom respeita integralmente todas as suas obrigações.”

Há poucos dias, o Parlamento Europeu fez acusações claras contra a Gazprom, acusando-a de limitar o fornecimento de gás à Europa. Há quem defenda que o gigante da energia Putin pode contribuir para a redução afetada do seu abastecimento (como o registado a estas horas no gasoduto Yamal-Europa) para a subida dos preços, bem como para a recuperação de perdas registrado com o colapso da questão no início da epidemia. Ou os que acreditam que a redução do abastecimento é uma forma de pressão indireta para acelerar, e em todo caso não desacelerar, a operação do Nord Stream 2, gasoduto que chega à Alemanha sem passar pela Ucrânia, onde fica a Rússia. conflito. A empresa de energia acaba de assinar um contrato de fornecimento de gás de 15 anos para a Hungria. O contrato, que prevê o fornecimento de 4,5 bilhões de metros cúbicos de gás por ano até 2036, a partir de 1º de outubro, despertou a “decepção” das autoridades ucranianas por “contornar” Kiev. O Kremlin respondeu secamente: “Este é um contrato de longo prazo, que garantirá à Hungria um abastecimento de gás confiável, previsível e regular ao longo de caminhos seguros e economicamente lucrativos. Os direitos de ninguém são violados aqui. Nenhuma regra de comércio internacional é quebrada.” Tradutor: Não é da sua conta.