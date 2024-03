Preço da gasolina, Volkswagen quer mudar para Espanha e Portugal – Corriere.it

Relocalização industrial em tempos de crise energética: uma nota de Volkswagen anuncia que a produção doméstica de Wolfsburg pode mudar Em particular, em direção às costas onde o gás cai com continuidade razoável Portugal e Espanha. É um desejo que poderá tornar-se mais realista à luz dos misteriosos incidentes que afectaram os gasodutos Nord Stream 1 e 2 nos últimos dias. Este anúncio também é uma referência a O quadro geopolítico mudou Causado pela guerra russo-ucraniana.

Na crise, devido à incerteza energética, estão as fábricas alemãs e também as controladas pelo gigante alemão na Europa de Leste (A República Checa e a Eslováquia dependem quase inteiramente dos fornecimentos de Moscovo). “Como alternativas de médio prazo”, diz ele Uma nota da empresa – Apostamos no aumento da transferência de capacidade produtiva ou de alternativas técnicas, à semelhança do que já é comum no contexto dos desafios relacionados Escassez de semicondutores e outras interrupções recentes na cadeia de abastecimento.”

A atenção da Volkswagen está voltada para o i Países que estão aumentando o uso de regaseificadores Importação de gás natural liquefeito: a empresa já controla as fábricas lá Portugal, Espanha e Bélgica A produção pode ser reinstalada nesses países. No quadro actual, as fábricas alemãs deveriam ter a garantia de operar nos próximos cinco a seis meses (Berlim anunciou recentemente que tinha conseguido… 90% da sua capacidade de armazenamento) Então comece A partir de junho entraremos em um cone de incerteza.

Toda a cadeia de abastecimento automóvel está em risco: Não apenas montando veículos, mas também fornecendo peças individuais E materiais. “Os políticos devem limitar a actual explosão descontrolada dos preços do gás e da electricidade”, disse ele. Thomas Steg, Chefe de Relações Externas Empresa – caso contrário, as PME com utilização intensiva de energia, em particular, enfrentarão grandes problemas na cadeia de abastecimento e terá que reduzir ou interromper a produção». READ Economizando água e sendo extremamente seco, Arrigoni vence em prova independente

A economia alemã como um todo enfrenta uma crise Aumento dos custos de produção – De acordo com o que foi relatado pela Agência Bloomberg – em 46% Outras empresas poderiam seguir o exemplo da Volkswagen: Uma Estratégia semelhante Sugerido por Gigante de plástico Covestro Que, no entanto, olha para a Ásia. Em vez disso, outras fábricas estão a pensar em mudar o seu mix energético Dependendo mais do carvão e do petróleo.

