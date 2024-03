É mais um golpe para os motoristas, é só questão de tempo: é impossível evitar

Más notícias para quem viaja de carro. Outro choque está se aproximando. Aqui vamos nós outra vez..

Para quem viaja de carro, não há nenhuma notícia positiva, com uma nova greve já ao virar da esquina. Os preços dos automóveis estão muito elevados no mercado e a única boa notícia diz respeito às promoções de março, aguardando a entrada em vigor do novo Ecobonus. No entanto, existem sérias possibilidades de que tudo entre em colapso em termos de combustível, cujos preços têm subido continuamente durante anos.

Como sempre, milhões de italianos viajarão de carro durante a Páscoa para chegar aos seus destinos de férias e desfrutar de alguns dias de relaxamento. Uma espécie de antecipação das férias de verão que pode ser uma surpresa muito desagradável.

Na verdade, para o próximo feriado da Páscoa, Novos aumentos podem ser esperados Em todos os tipos de combustível, já começou uma nova tendência ascendente. Os custos já aumentaram na semana que está prestes a terminar. O preço do serviço, como veremos, volta a estar próximo dos 2 euros por litro em média para a gasolina e mesmo o gasóleo não é melhor.

Carros, aqui está um novo sucesso assustador

Tal como aconteceu no ano passado, no período em torno de Ferragosto, existe o receio de um aumento acentuado dos preços dos combustíveis. De acordo com os últimos dados que surgiram nos últimos dias, sugeridos pela Quotidiano Energia, A situação já é uma emergência. O preço oferecido voltou a aproximar-se dos 2 euros por litro, um valor no mínimo assustador, e remete-nos aos piores momentos, aqueles em que foram atingidos picos ainda mais elevados.

Além de, O preço médio do self-service é de 1.860 euros por litro Quanto à gasolina, os seus preços variam, consoante as diferentes empresas, entre 1.870 euros e 1.855 euros por litro. Os dados sobre o custo do gasóleo também não são bons, 1.799 euros por litro, com algumas marcas a chegar mesmo aos 1.816 euros por litro. Também aumentos significativos no GLP e no metano, Uma situação que, pelas diversas previsões que circulam, ameaça agravar-se cada vez mais à medida que a Páscoa se aproxima.

Qual é a razão destes aumentos? Obviamente devemos mencionar, como sempre, A situação política esperada O que pode afetar o preço do petróleo. Em conjunto com viagens maiores e a necessidade crescente de reabastecimento, não é nada incomum vermos aumentos de preços, praticados quase indiscriminadamente por todos os negócios, tanto de autoatendimento quanto de autoatendimento.

No passado mês de Agosto, depois das férias, os preços voltaram a cair gradualmente, mas sem nunca atingirem os níveis anteriores, e o sério receio é que algo do género volte a acontecer em conjugação com a Páscoa entre o final de Março e o início de Abril.