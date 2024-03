Portugal, Alentejo Vinho Jovem – Economia e Política

Quatro em cada dez garrafas de vinho são vendidassão produzidos, região centro-sul do país. Ele disse que o setor foi modernizado e rejuvenescido nas últimas décadas e agora pretende ser reconhecido mundialmenteRepresentante regional.

No entanto, apesar desta tendência positiva, o sector precisa de se consolidar ainda mais Exportações e preçosele anunciou Francisco MatheusPresidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (Infidelidade). A Cvra é a entidade que certifica, controla e protege o Alentejo e a denominação de origem controlada do Alentejo (documento).

“No setor agroalimentar regional viticultura “É importante e está crescendo.”Acrescentou o presidente da CVRA. “Do jeito que eu sou Consumidores Acolheu os vinhos do Alentejo no início da década de 1990 e teve também a ver com algumas revoluções tecnológicas. Ocorreu na área E “Alentejo, há cerca de trinta anos Renovado“.

“Profissionais capacitados entraram no setor vitivinícola homem jovem com um exercício e experiência adquirida no exterior”ele declarou.

“Tem muita gente trabalhando hoje Alentejo Quem estudou fora de Portugal ou tem experiência profissional no estrangeiro e por isso vem dar uma vista de olhos internacional. E Isso é bom, porque estamos mais abertos à inovação.”Ele explicou.





Renovação sustentável

para'Alentejo Programa de Sustentabilidade do Vinho (PSVA), uma iniciativa pioneira em Portugal que promove Infidelidade (Mesmo que exista noutras partes do mundo), é um exemplo de como a inovação pode impactar uma região.

Lançado em 2015, Plano Começou com 94 membros e agora tem 386 membros. João Barrosoque lidera o PSVA, disse a Losa que o programa tinha como alvo Produtores de uva e vinho da regiãoMas também inclui institutos de investigação, instituições de ensino superior, organismos regionais e nacionais, etc.

O PSFA, de forma voluntária, incentiva boas ações Práticas ambientais e sustentáveis Em vinhas e caves. Além disso, foi recentemente um dos 15 vencedores do concurso Europeu de Projetos de Inovação Rural Contato 2019que faz parte da Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícola (Propriedade Agrícola) à Comissão Europeia.

o Produtores do Alentejo Observam atentamente as oportunidades oferecidas pela União Europeia e beneficiam do apoio da UE para melhorar as suas estruturas e produtos.

“Houve um investimento significativo na modernização Caves Ei Fundos europeus “Eles eram essenciais.”, Ele anunciou Francisco MatheusExplicando que a ajuda foi usada “para marketing“ E a “Promoção no exterior”Ajudando vinícolas “Penetração no mercado Participação em feiras comerciais”.

o Programa de reestruturação Era cromado “Um professor muito importante”. Entre 2000 e 2017, foi aprovado um total de 137 milhões de euros em assistência comunitária. AlentejoOK “Investimento de cerca de 200 milhões de euros no terreno”Matthews confirmou, acrescentando que as áreas de vinhas aprovadas para renovação ascenderam a: “sobre 17 mil hectaresDe 2000 à campanha 2017-2018″.

Em 2018 produziu Alentejo “107 milhões de litros de vinho“cadastro “Um ano melhor que o ano anterior”desde “2017 foi a cereja do bolo Três anos de declínio Do produto” Devido à seca.





De Portugal para o mundo

Este ano a produção não é esperada “Chegando perto desse número”por causa de Falta de chuva. Mas Matthews apontou isso “O relatório dos fabricantes de 2019 será um ano excelente.” Excelente dado Qualidade do vinho.

De acordo com dados de“Instituto da Vinha e do Vinho.” (Ivv) Em 2018, cerca de 21.962 hectares dos 24.544 hectares de vinha do Alentejo estavam registados na CVRA, valor significativamente inferior ao Apenas trinta anos atrás. “Com o tempo, a possibilidade de usar o nome Alentejo tornou-se uma vantagem.”acrescentou Matheus. Região “É líder de mercado há muitos anos” em PortugalPrincipal destino dos seus vinhos.

“Temos aproximadamente 40% de participação de mercado Vinhos certificados“E é muito bom.” Em 2018 era o preço médio “Superior à média nacional”Presidente da CVRA anunciou.

o Exportações do Alentejo 'Estava relativamente estável' Em média, entre 2015 e 2018, venderam perto de 20 milhões de litros de vinho no exterior. o Volume médio de negociação As exportações de vinho do Alentejo ascenderam a 62,3 milhões de euros.

lá Destino principal Das exportações da região, resta a Europa, se olharmos para ela como um todo. Matthews acrescentou que, quando se trata de países individuais, Angola, Brasil, Estados Unidos e Suíça estão entre os principais destinos de exportação.

O que ainda falta no Alentejo E “Gerar mais valor em dinheiro” Com seu vinho e “Dê o salto para exportar mais produtos e diversifique a gama de países para os quais você vende garrafas.”ele declarou.

O Presidente da CVRA declarou que a ambição da organização é “Dar Alentejo Uma região vinícola reconhecida na Europa e em todo o mundo”. Trabalho que nunca acaba.





(Losa)

