Muitas pessoas comem cru, mas não sabem os riscos que correm

Há alimentos que muitas pessoas comem crus sem saber os riscos a que estão expostos. Ninguém tentará comer alimentos crus como batata, berinjela ou frango. O mesmo não se pode dizer das salsichas cruas, que muitas vezes as crianças e os adultos desejam. No entanto, consumi-los coloca você em risco de desenvolver uma doença que pode ser fatal em alguns casos.

A doença em questão é a listeriose, que é causada por bactérias Listeria monocytogenes. É transmitida principalmente através do consumo de alimentos contaminados, como carnes, alface, laticínios (especialmente queijos de pasta mole), vegetais crus e carnes frescas e mal cozidas. de acordo comAutoridade de Supervisão Financeira (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) “Sua história (Da Literia monocytogenes) Forte resistência e as altas taxas de mortalidade que causa em humanos, o manuseio adequado dos alimentos é de grande importância para a proteção da saúde pública.. Embora seja relativamente raro, na realidade pode se manifestar em quadro clínico agudo e altas taxas de mortalidade, especialmente em indivíduos frágeis, como mulheres grávidas, idosos, recém-nascidos e pessoas com sistema imunológico fraco. Os sintomas comuns desta doença incluem náuseas, dores musculares, vômitos e náuseas. E diarreia. Em casos graves, a doença pode causar meningite, sepse ou encefalite.

Como evitar riscos?

Cozinhar em temperaturas acima de 65 ° C mata as bactérias. O conselho é seguir rigorosamente as instruções de consumo da embalagem para embutidos. O facto de ser pré-cozinhado não significa que não deva ser fervido ou assado. Depois de feito, pode ser consumido com segurança, mesmo que continue sendo um alimento consumido esporadicamente. Outra recomendação é preferir a compra de linguiças italianas a aquelas produzidas em fazendas intensivas, como as americanas.

