Fórmula 1 / Bottas largada no centro de Portimão, zombou Hamilton!

Início do modo rede 1: VALTTERI BOTTAS no modo pólo

Valtteri Bottas Conquistado primeiro lugar Assim, começará na frente de todos Fórmula 1 de iniciação de rede Marcando Grande Prêmio de Portugal 2021 Que será disputado pelo segundo ano consecutivo amanhã no circuito Portimão. Assim, o piloto finlandês da Mercedes foi o mais rápido de todos os tempos na qualificação, conquistando o primeiro lugar contra seu companheiro de equipe Lewis hamilton, Que irá posteriormente completar a primeira linha da grelha de partida da Fórmula 1 para a corrida de amanhã no Circuito Lusitano. Podemos imaginar que Hamilton não ficou tão feliz com este múltiplo que ficou apenas 7K atrás do tempo de 1’18 ” 348 ” Bottas ‘. Segunda linha de toda a grade inicial da Fórmula 1 da Red Bull, com Max Verstappen Um à frente de Sergio Perez, seguido por excelente Carlos Sainz Quinto com os melhores Ferrari, Enquanto Charles Leclerc Ele não passou da oitava colocação, atrás de Esteban Ocon e Lando Norris, enquanto Pierre Gasly e Sebastian Vettel fecharam os dez primeiros. Ricciardo já está drasticamente eliminado no Q1 como Stroll, Latifi, Schumacher e Mazepin, enquanto os dois Alfa Romeos de Giovinazzi e Raikkonen alcançaram o Q2, mas são eliminados aqui, como Russell, Tsunoda e Alonso, e outro excelente do Q3 que premiou o Top dez posições na rede de preparação da Fórmula 1 (atualizado por Mauro Mantegazza)

REDE DE INÍCIO DA FÓRMULA 1: Início da qualificação

Já está tudo pronto para as qualificações que vão desenhar um rosto Fórmula 1 de iniciação de rede para Portugal GP 2021 uma PortimãoA seguir, vamos dizer algo mais sobre isso Lewis hamilton, Sem dúvida, o rei das posições iniciais, que hoje almeja se lançar na 100ª posição de sua carreira. Seria mais um recorde para um heptacampeão mundial, e é estranho notar que um marco histórico pode ser ultrapassado novamente em Portimão, onde a Fórmula 1 pára pela segunda vez. Um ano atrás, Hamilton terminou em primeiro, mas foi a 92ª vitória que fez história, porque nessas circunstâncias Hamilton finalmente quebrou o recorde anterior de Michael Schumacher de 91 vitórias. Desta vez, porém, o sábado pode ser aquele que fará história, se Hamilton conseguir conquistar a pole position 100. Portimão é também uma das 30 pistas em que Lewis Hamilton largou pelo menos uma vez em primeiro lugar e é claro que é um recorde também. No entanto, a atenção à Red Bull é cada vez mais insidiosa para a Mercedes. Então, o que vai acontecer hoje? Uma palavra de curso para o circuito de Portimão e a experiência de tempo para descobrir, estamos prontos para nos classificar para a grelha de partida da Fórmula 1! (Atualização de Mauro Mantegazza)

Início da Fórmula 1 GRID: Na História

O momento se aproxima cada vez mais quando entendemos como Fórmula 1 de iniciação de rede para Portugal GP 2021Antes do ano passado, o último Grande Prémio do Campeonato do Mundo nessa zona remontava a 1996, ainda mais no Autódromo do Estoril, visto que o Autódromo do Estoril ainda não tinha sido construído. No entanto, vamos dar um passo para trás no passado, muitas vezes por curiosidade, porque é claro que tudo mudou desde então. Eles sabem disso bem na Williams, uma equipe que atualmente pretende marcar pontos pelo menos ocasionalmente durante a temporada enquanto dominava em 1996, como evidenciado pela primeira linha do grid de largada na última corrida de Fórmula 1. Damon Hill está em primeiro lugar na frente de seu companheiro de equipe, Jacques Villeneuve, que teria ficado em primeiro e segundo lugar também – mas com o canadense à frente dos britânicos – está na corrida e sobretudo na classificação final do Mundial que coroou Hill no topo. Villeneuve. De volta à grelha de partida do Grande Prémio de Portugal de 1996, foi terceiro Jean Alessi com a Benetton, à frente do seu lugar na Ferrari daquele ano, Michael Schumacher. Benetton e Ferrari lado a lado também na terceira série, já que Gerhard Berger precedeu Eddie Irvine: foram realmente outras vezes … (atualização de Mauro Mantegazza)

ano passado

Esperando para ver como o Fórmula 1 de iniciação de rede para Portugal GP 2021, Podemos dar um passo atrás no ano passado, quando o caminho Portimão Ele fez sua estreia no circo da Fórmula 1. Como mencionamos extensivamente, Lewis Hamilton terminou em primeiro e, portanto, largou à frente de todos os outros na corrida. Mercedes monopolização da primeira linha do grid de largada da Fórmula 1 em Portimão no sábado, 24 de outubro: Hamilton com um tempo de 1’16 “652 está classificado em primeiro lugar, à frente do companheiro de equipe Valtteri Bottas por 102 partes de mil, depois de Bottas ter sido mais rápido. Então, quem sabe o quê. Se as duas Mercedes ainda forem as dominantes, embora Bottas pareça estar em grande dificuldade no início de 2021. O terceiro lugar para Max Verstappen é cerca de um décimo e meio, e portanto não muito ampla, afinal, a excelente Red Bull poderia tentar este ano; A memória do quarto lugar para Charles Leclerc é um bom presságio para a Ferrari, que em Portimão conseguiu levar a segunda linha mesmo em um ano ruim para Maranello. , foi um milagre do esporte para Mônaco, porque Sebastian Vettel parou na décima quinta colocação. (Atualização de Mauro Mantegazza)

Grade inicial de Fórmula 1

Em algumas horas vamos descobrir Fórmula 1 de iniciação de rede para Portugal GP 2021Terceira temporada, que nos faz acompanhar durante o fim de semana do circuito Portimão, Que pelo segundo ano consecutivo foi incluída no calendário da Fórmula 1 “graças a” Covid. Ainda hoje, lutar pelos melhores lugares na rede de preparações da Fórmula 1 será lindo no cinturão de asfalto que leva o nome da região lusitana do Algarve, com uma luta emocionante para alcançar. primeiro lugarO que, é claro, poderia ter um grande impacto na economia da corrida de domingo. É natural pensar na Mercedes como uma grande favorita, ao mesmo tempo que se pensa na grelha de partida do Grande Prémio que no outono passado viu Portimão fazer a sua estreia no Campeonato do Mundo de F1, com Lewis hamilton Autor do primeiro lugar, como já foi há duas semanas em Ímola, onde o heptacampeão mundial conquistou o primeiro lugar da carreira nas trinta diferentes pistas, por isso hoje poderá ser o dia do triplo da lenda do Inglês, que poderia largar pela centésima vez à frente de todos Na rede de largada da Fórmula 1 no GP de Portugal.

Início da GRID FORMULA 1: os últimos números

Nos últimos anos, por outro lado, Fórmula 1 de iniciação de rede Quase sempre eram monólogos Mercedes, Que no ano passado deteve um recorde emocionante por muito tempo, que é bater todas as primeiras colocações da temporada, uma possibilidade que só desapareceu na partida final. Porém, 2021 parece contar uma história diferente, já que ele esteve no Bahrein no final de março Max Verstappen Para tirar o volante Red BullAlém disso, é o segundo consecutivo depois que o próprio holandês venceu em Abu Dhabi no último Grande Prêmio da temporada passada. No Bahrein, no domingo, foi o “usual” Lewis Hamilton quem venceu, mas com grande esforço e um pouco de sorte para acompanhar o galopante Verstappen, que o trouxe de volta às brincadeiras em Imola, por outro lado, como o inglês largou do primeiro lugar, mas os holandeses venceram no domingo. Portanto, a Red Bull é realmente séria, mesmo nas voltas aéreas, e não seria fácil para a Mercedes afirmar seu domínio recente sobre a rede de preparações da Fórmula 1. Ferrari Pode ser o protagonista que confirma os sinais recentes de melhora.

