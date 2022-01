Agulha de equilíbrio. A pressão de Elon Musk, a corrida pelo metal do futuro – Corriere.it

A partir de Danilo Taino

Ele é usado (mas não apenas) para alimentar baterias de veículos elétricos. No ano passado, seu preço subiu 437% e quem o possui (ou controla) terá um enorme poder econômico e político. Uma curta viagem ao coração do século XXI

Em setembro de 2020, Elon Musk lançou, como dizem na América, “o gato entre os pombos”. Ele convidou seu Tesla para uma conferência na Califórnia – Battery Day – para discutir as baterias, os principais componentes dos veículos elétricos. Musk convidou, entre outros, representantes da Livent e da Abermarle, duas das maiores refinarias americanas de lítio, componente central da atual geração desses complexos energéticos. Surpreendentemente – como sempre – o CEO da Tesla anunciou que se tornaria um concorrente: havia comprado terrenos em Nevada para abrir minas e ia construir uma refinaria de baterias de lítio no Texas para seus carros.. Na bolsa de valores, os preços das ações da Livent e da Abermarle caíram. Mas desde aquela época, a questão do lítio tem estado no topo da lista de prioridades geopolíticas dos EUA.

O plano de Biden para minerais críticos Isso também está acontecendo hoje: um empresário, ou melhor, Elon Musk, está à frente de um dos maiores desafios econômicos e políticos internacionais. O impacto do anúncio há mais de dois anos não era tanto que Musk quisesse entrar em um novo negócioEle sozinho não pode fazer muito em comparação com a quantidade impressionante de lítio necessária para fabricar carros no futuro. Em vez disso, foi um grande golpe para os produtores de lítio dos EUA e o governo de Washington: vamos começar. Desde então, os pombos começaram a mexer as asas e a subir: segundo os produtores, aumentaram a sua atuação neste segmento. O governo Trump fez os primeiros buracos, e o governo Biden colocou a necessidade de criar uma cadeia de valor nacional para minerais críticos no centro de suas estratégias, da mineração à fabricação e reutilização de baterias. READ Bônus de móveis e reformas: estende-se até 2022

O declínio do poder do petrodólar O desafio do lítio (e outros metais) agora supõe que A questão global: novamente, você vê a China correndo, mas obviamente afetando a todos, principalmente os Estados Unidos, Europa, Japão e Coréia do Sul. Mas isso não é importante apenas para quem fabrica e usa baterias. Destinado a mudar o equilíbrio de energia do mundo: quando os carros são em grande parte elétricos e as redes podem acumular grandes quantidades de energia limpa, A Arábia Saudita, os países da OPEP e a Rússia – entre todos os principais produtores de hidrocarbonetos – perderão poder. O lítio provavelmente estará no centro da grande transformação geopolítica do século XXI Comparado com a economia de petróleo e gás no século XX. Não acontecerá imediatamente: a transição não será instantânea e, sobretudo, complexa. Mas empresas, finanças e governos já estão olhando para o futuro hoje. E para todos eles, o lítio é ao mesmo tempo um metal estratégico e um símbolo do novo mundo que está por vir.

Pesquisa em ouro branco e super bateria Quem o controlar terá enormes benefícios. 2021 foi o ano em que ela realmente se destacou. aNa forma de um preço extraordinariamente alto das matérias-primas, o custo do lítio registrou o maior crescimento: além de 437% entre 1º de janeiro de 2021 e 1º de janeiro de 2022. No mesmo período, por exemplo, o preço do petróleo bruto, que caiu em 2020, subiu “apenas” 160%, assim como o preço do alumínio. Alguém começou a chamá-lo de ‘ouro branco’. a bateria, que deverá ser cada vez mais potente em termos de capacidade de armazenamento e em muitos casos em termos de velocidade de carregamento, Eles são o coração da mudança na matriz energética para a qual o mundo reiterou sua intenção de avançar De volta à conferência de Glasgow no ano passado. READ Puxado, mas o caixa eletrônico não dá dinheiro: o início de uma saga burocrática

Além de carros e acumuladores para residências e empresas Do ponto de vista tecnológico, todas as economias avançadas – corporações e governos – estão investindo para produzir novas gerações. Nesses carros elétricos, O objetivo é “500 milhas”, bateria que deve garantir 500 milhas (800 quilômetros) de autonomia entre a próxima recarga. Mas as baterias conectadas aos sistemas de energia solar e às redes elétricas também serão essenciais para dar estabilidade diante do sol e do vento intermitentes.. O lítio é o metal indispensável para as baterias em uso hoje, previsivelmente, por pelo menos mais uma década, antes que outras tecnologias possam substituí-lo. Na indústria de baterias de lítio, a Tesla mantém sua liderança no Ocidente com uma visão e estratégia voltadas para o futuro, e estabeleceu uma análise de mercado recente desenvolvida pela Western Norwegian University of Applied Sciences. Enquanto os fabricantes de carbono – como Mercedes, BMW, General Motors, Ford, Toyota e outros – estão tentando persegui-lo.

Em 2030, 167 mega fábricas de baterias No entanto, uma produção significativa de baterias de lítio ocorre na China, onde operam fábricas de 93 Giga, em comparação com quatro nos Estados Unidos. A Benchmark Mineral Intelligence – agência britânica que melhor rastreia a capacidade de produção do setor – prevê que em 2030 as fábricas de mega baterias de lítio serão 140 na China, 10 nos EUA e 17 na Europa. A China, em 2021, foi a primeira do mundo a acumular lítio (6,4 milhões de toneladas nos primeiros nove meses, quase tanto quanto o mundo inteiro em 2020), a primeira a fabricar baterias e a primeira a exigi-las. No ano passado, os Estados Unidos subiram para o segundo lugar geral, graças à campanha governamental de Musk, e a Alemanha em terceiro. READ ASI | Agência espacial italiana

Não só o Chile, de onde veio Os dois principais extratores de lítio são o Chile e a Austrália: eles terão um papel maior do que nunca. Na parte de trás, seguido por Argentina, China, EUA, Canadá, Zimbábue, Brasil, Portugal. Mas o importante é quem compra esse lítio e depois o refina e usa para produzir baterias. E aqui, o desafio é sempre o mesmo: entre os músculos da China de um lado e a perseguição dos Estados Unidos do outro. Com o governo Xi Jinping liderando uma frente e Elon Musk liderando a outra. Mesmo nas guerras do lítio, o socialismo era contra o capitalismo.