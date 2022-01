Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (21 de janeiro de 2022)

Hoje é o dia dos prazos técnicos na Piazza Avari. As vendas de ações bancárias e petrolíferas dominam. Limite de danos do IntesaSanpaolo

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e o recorde dos principais centros financeiros europeus Descontos na faixa de 2-3% Na última sessão da semana. De acordo com Pierre Ferret – Analista Técnico da ActivTrades – O apetite de risco dos operadores diminuiu significativamente nas últimas sessões A situação “reflete a incerteza global que os investidores enfrentam”. No entanto, o analista acredita que a volatilidade dos últimos pregões representa uma correção temporária no mercado, e não um colapso real à vista. “Os benchmarks provavelmente atingirão sua tendência de alta de longo prazo assim que a incerteza atual começar a diminuir.” concluiu Pierre Ferret. Enquanto isso, hoje é o dia dos prazos técnicos. Os contratos de opções sobre ações e índices expiraram em janeiro de 2022.

São 16h30 FTSEMib Ele deixou 2,59% no chão em 26.855 pontos acima da baixa intradiária de 26.807 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Caiu 2,57%. Também sinal de menos para chapéu médio FTSE Italia (-2,55%) e a favor A estrela do FTSE Italia (-2,92%).

a Bitcoin Ele caiu para US$ 38.500 (menos de € 34.000).

Ele Ela difuso Btp bond Ele ampliou além de 140 pips.

EU ‘euro Ele flutua em torno de US $ 1135.

em declínio acentuado Stilants (-4,46% 17.956 euros). Segundo relatos de algumas agências de imprensa, o acionista Dongfeng deveria colocar 1,28% do capital da gigante automobilística em 18,3 euros por ação.

Telecom Italia TIM Caiu 1,6% para 0,4173 eurosapós as fortes oscilações registradas durante a semana.

As vendas de ações prevalecem O setor bancário.

Intesa São Paulo Dificilmente limita os danos (-1,04% a € 2,525). Os analistas do Morgan Stanlay aumentaram o preço-alvo do instituto liderado por Carlo Messina de 2,9 euros para 3,3 euros. Os especialistas também melhoraram o julgamento, chegando a “excesso de peso”, com o novo preço-alvo indicando um aumento de mais de 29% em relação ao preço de fechamento do IntesaSanpaolo na sessão de 20 de janeiro de 2022 (€ 2,5515).

Ações do setor petrolífero estão em vermelhoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em março de 2022) caiu para menos de 84,5 dólares por barril.

Onde você está Perde 2,3% para 12.984 euros. o pior desempenho de . Tenaris (-4,47%).

Também foi relatado desempenho negativo do FTSEMib. amplificador (-4,51%) H prismiano (-4,97%).

Na Star Strip, Suba Grupo Giglio (+ 2,42% a 1.774 euros). A empresa assinou um acordo com a Stardust, empresa que atua no setor de marketing de influenciadores. Com este processo, a expansão para o mundo de NFT e Metaverso para o Grupo Giglio continua após a abertura da nova unidade de negócios dedicada, Giglio Meta.

Entre as empresas de menor capital concentram-se em inovar Diminuiu 0,97% para € 2,04. A holding anunciou a conclusão da oferta de 2.368.000 ações ordinárias, equivalentes a 2,48% do capital social, como parte do aumento de capital implementado por meio do procedimento de construção de ledger acelerado destinado a investidores qualificados. Foi ofertado a 1.755 euros por ação, com um aumento total de 4.155.840 euros. O preço significa um desconto de 14,8% em relação ao preço de fechamento da Innovatec na sessão de 20 de janeiro de 2022 (2,06 euros).