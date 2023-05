Fiat 600: novas fotos sem véu

testes na Alemanha – Alguns meses antes da estreia oficial, as primeiras fotos de espionagem sem camuflagem do Fiat 600um novo pequeno crossover que deve estrear em breve 2023. Supõe-se que as fotos foram tiradas durante as filmagens do local. Como pode ser visto na moldura plástica inferior do carro, os grafismos não deixam dúvidas: trata-se mesmo de um Fiat 600.

> As imagens acima apareceram em duas páginas do Facebook (aqui E aqui respectivas páginas iniciais).

linhagem familiar – como evidenciado por fotos de protótipos camuflados (aqui news), as proporções são semelhantes às do 500X, mesmo que Fiat 600 Será um pouco mais curto. Esteticamente, a traseira lembra o 500, mas com a oferta de cinco portas em contraste com o citadino Torino. Na traseira, um marcante spoiler preto evoca as jantes e os espelhos retrovisores laterais, bem como as cavas das rodas em plástico que conferem ao automóvel um aspeto mais aventureiro. A introdução é inspirada na introdução do novo carro elétrico 500 e inspira empatia (O carro quase parece sorrir.)

Eletricidade e gasolina – o Fiat 600 Ele será construído na plataforma CMP, como o Jeep Avenger, e produzido na fábrica polonesa em Tychy. Como seu primo com estrelas e listras, o Turim também deve ser apresentado de qualquer maneira Emissão na íntegra elétricocom bateria de 54 kWh para uma autonomia de cerca de 400 km, ambos com 1.2 turbo de três cilindros Gasolina Puretech de 101 cv. Para saber os detalhes oficiais, teremos que esperar mais alguns meses.

> A notícia foi publicada em 5 de maio e atualizada em 9 de maio com novas fotos.