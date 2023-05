Economia: Testes de selos em ambos os lados do Atlântico

A economia está desacelerando, mas ainda mostra alguns sinais de resiliência. Aplica-se aos Estados Unidos, mas também ao Velho Continente. Mas a verdadeira surpresa é a Itália, que cresce mais rápido que a França e a Alemanha. Obteve o segundo melhor desempenho do continente.

Crescimento: Qual é a situação na Europa?

Segundo rápidas estimativas do Eurostat, no primeiro trimestre do ano, após uma quebra de 0,1%, o PIB da União Europeia cresceu 0,3% face ao trimestre anterior, enquanto a zona euro registou uma variação quase constante (+0,1%) . Economiamas, Em ambas as regiões, no acumulado do ano, alcançou +1,3%..

Em termos de países individuais, Portugal foi o país com melhor desempenho, crescendo 1,6% no primeiro trimestre em termos trimestrais, seguido de Espanha, Itália e Letónia (todos +0,5%). mas A verdadeira surpresa com precisão representante do nosso paísque está crescendo mais do que dois outros grandes países da UE: “locomotiva” Alemanha e França, tanto em uma base cíclica (ou seja, em comparação com o período de referência anterior) quanto em uma base de tendência (ou seja, em comparação com o mesmo período do ano anterior).

Enquanto o PIB alemão registrou variação zero em relação ao quarto trimestre de 2022 e uma contração de 0,1% em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB francês registrou um leve declínio de +0,2% ciclicamente e +0% 8-way. economia italianaem vez de, Como mencionamos, cresceu 0,5% nos últimos três meses de 2022 e 1,8% ao ano.. Isto significa que após uma ligeira contração económica no último trimestre de 2022, com um valor de -0,1%, a recuperação no início de 2023 prevê uma taxa de crescimento adquirida para 2023 estimada em 0,8%, que está longe da sombra da recessão . .

No entanto, nem tudo são rosas. Depois que o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros, onde a principal taxa de juros era de 4%, os bancos reduziram os empréstimos à economia real. Um fato insignificante.

A situação nos Estados Unidos

Do outro lado do Atlântico, o PIB registou um crescimento anual de 1,1% no primeiro trimestre do ano. Ao todo, o PIB do ano passado cresceu 2,1%. Os maciços aumentos das taxas de juros do Fed, que elevaram o custo dos fundos para 5,25%, foram os que mais pesaram. Não surpreendentemente, os itens que registraram as maiores desacelerações foram o investimento empresarial e o mercado imobiliário, ambos setores apoiados por concessões de empréstimos.

Mas a recente turbulência no setor bancário também teve um impacto. O resgate do JPMorgan First Republic Bank não acalmou completamente os mercados, que temem que outros bancos regionais possam acabar em apuros. Nota positiva veio dos gastos do consumidorque permaneceu forte apesar do aumento da inflação (o principal índice de preços do PCE, o mais observado pelo Fed, subiu 4,9% ano a ano em comparação com 4,4% no quarto trimestre de 2022).

De fato, as despesas aumentaram 3,7%, número bem melhor do que o +1% registrado nos últimos três meses de 2022. Isso não afasta totalmente os temores. Aqui está o que diz James Knightley, economista-chefe internacional do ING.

“Nossa previsão atual é de que o PIB do segundo trimestre registre crescimento de 0-0,5%, com implicações potencialmente negativas para os dados do terceiro e quarto trimestres, tendo em vista que a série de aumentos mais rápidos e agressivos nos anos 40 O impacto anual das taxas do Fed começa a apertar ainda mais os padrões de crédito após as recentes tensões bancárias.

Felizmente, o consultor financeiro está lá

Como você “usa” todas essas novidades para investir com sabedoria? O conselho é sempre o mesmo: não se emocione e lembre-se disso Você sempre pode contar com a ajuda do seu coach financeiro Desenvolver as melhores estratégias partindo de suas necessidades e objetivos.