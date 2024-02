Incentivos para carros 2024: já finalizados para carros térmicos

Acabou, mas eles voltarão – Durou menos de duas semanas 120 milhões de euros para Incentivos Dedicado à compra Novos carros Térmico e híbrido. A plataforma, que entrou no ar em 23 de janeiro de 2024, viu os fundos alocados para carros da linha esgotarem-se rapidamente. Emissões 61-135 g/kmPara simplificar, a maioria dos carros híbridos moderados, totalmente híbridos e menos poluentes possuem motores convencionais a diesel ou a gasolina. Estes 120 milhões fazem parte do antigo esquema deEcobônusnovamente com números de 2023 (aqui Números). As últimas medidas tomadas pelo governo, que entrarão em vigor o mais tardar há meio ano Março de 2024disponibilizará 283 milhões de euros adicionais para a compra de automóveis que se enquadrem na gama de emissões mais elevada (aqui Para saber mais).

500 euros menos com Euro 4 – Os fundos caíram quase pela metade no mesmo dia em que a plataforma voltou a ficar disponível. Mas nos dias seguintes houve uma desaceleração nas encomendas, talvez enquanto se aguardavam comunicações oficiais do governo. Então, quando o novo boletim de estímulo foi lançado em 1º de fevereiro, lá estava ele Um novo aumento nos pedidosTalvez porque se tenha observado que num caso o incentivo será menor com o novo sistema. Se alguém com os incentivos actualmente em vigor tiver adquirido um veículo com emissões entre 61 e 135 g/km de CO2ao cancelar um veículo de Euro 0 a Euro 4 ao mesmo tempo, teria recebido um desconto de 2.000 eurosQuando o acordo Ecobonus 2024 entrar em vigor, o cancelamento do carro Euro 4 só irá… 1500 euros De motivação. Nada muda para quem cancelou o Euro 3, pois o incentivo mantém-se nos 2.000€. Com os novos incentivos, os proprietários dos automóveis mais poluentes, do Euro 0 ao Euro 2, receberão um bónus de 3.000 euros pelo cancelamento dos mesmos.

Outros são menos procurados No entanto, os montantes para as outras duas faixas de transmissão permanecem quase totalmente disponíveis. Dos 194,75 milhões de euros destinados à aquisição de veículos com baixas emissões por particulares 0 a 20 g/km CO2 (Para simplificar, elétrica) Ainda há cerca de 187 milhões nos cofres do ministério. Híbridos plug-in, na gama 21-60g/kmNo entanto, ainda dispõem de um fundo de pouco menos de 230 milhões de euros, dos 232,75 milhões de euros atribuídos a particulares. Percentagens semelhantes de fundos restantes alocados ao aluguer e à partilha de automóveis também foram registadas nestas duas faixas (não existem incentivos neste setor para a faixa 61-135 g/km).