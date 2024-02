Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 6 de fevereiro de 2024

As ações do setor bancário continuam em destaque após os ganhos alcançados na sessão anterior. A tendência positiva do UniCredit continua

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Registrar diferenças fracionárias. 11h40 Ftsimibe Ganhou 0,2% para 31.015 pontos, após oscilar entre a mínima de 31.001 pontos e a máxima de 31.171 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações subiu 0,17%. Mas a tendência é negativa para Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,13%) e Índice FTSE Itália Star (-0,53%). o Bitcoin Foi devolvido por 43 mil dólares (pouco mais de 40 mil euros). o Spread de títulos Btp A ação está se consolidando abaixo de 155 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos novamente abaixo de 3,9%. para'euro Caiu para menos de US$ 1.075. Ações do setor bancário continuam em destaqueIsto após os aumentos alcançados na sessão anterior. A tendência positiva continua unicrédito (+0,59% para 28.995€). Vários bancos de investimento revisaram sua avaliação do instituto, liderados por Andrea Ursel, após a publicação das demonstrações financeiras do exercício de 2023. Concentre-se também em Intesa São Paulo (+0,54% para 2.881€)Aguardando a divulgação dos dados do orçamento de 2023. Bomba de interface Registando uma descida de 4,63% para 44,9 euros. Os analistas da Equita sim reduziram o preço alvo da empresa, de 54 euros para 53 euros; Mas os especialistas confirmaram o sinal de compra das ações. No FTSEMib, o progresso é destacado leonardo (+3,32% para 16.785€).



