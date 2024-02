Estes são os melhores relógios com mostrador verde, os preços podem variar e alguns são realmente úteis; Negócio para especialistas.

Até o mundo da relojoaria pode sofrer os efeitos das tendências que afetam o mundo da moda e dos acessórios. Há vários meses, havia apenas uma cor dominando o panorama dos acessórios de alta qualidade de que estamos falando verde. Há cerca de dois anos, essa cor recuperou espaço de destaque e não tem intenção de se desfazer.

Pense nisso: já se passaram dois anos desde que o iPhone 13 verde foi lançado maçãEmbora seja uma das empresas líderes no mundo das joias de luxo, Swarovskie se cobriu completamente de verde durante 2023. E também está claro Rolexo relojoeiro de luxo mais famoso de todos os tempos, sempre esteve associado a esta cor.

Usar verde não é apenas um gosto pessoal. Mas agora é quase um caso. Por esta razão, os relógios com mostrador verde voltaram recentemente e são muito populares entre os compradores; Isso significa que É o momento perfeito para comprar umPara usar e revender em breve.

Os relógios verdes são diferentes, mas são raros aqueles que realmente valem cada euro gasto. Existem algumas coisas que tornarão a sua foto inesquecível e permitirão que você dê um toque fresco e moderno; Acalmar, Há algo para todos os gostos e todas as faixas de preço.

Relógios de luxo verdes inesquecíveis

Os melhores relógios de luxo verdes vão desde modelos lendários até exemplares que, embora menos históricos, permanecem ao mais alto nível. o Rolex Submariner Hulk 116610LV É um relógio lendário, fora de produção e, portanto, muito procurado no mercado de segunda mão, razão pela qual o seu preço é de aprox. 15-20 mil euros.

Se você quer um verde igualmente lindo, mas menos intrusivo, você pode investir a mesma quantia nele Caco Alternativo Do mesmo relógio, que tem moldura verde sobre mostrador preto. Custo muito menor para Breitling Cronomat B01 42também disponível em verde, que também é luxuoso, mas tem um custo de aprox. 6-7 mil euros.

Relógios verdes elegantes para todos

O verde também se combina com elegância em faixas de preços acessíveis. o Tissot PRX Powermatic 80 Ele vai De 400 a 600 euros (dependendo do movimento), em vez disso Cavalheiro Powermatic 80 Cetambém da Tissot, seria uma excelente imitação do famoso Rolex Oyster Perpetual, mas por pouco 800 euros.

Oceanógrafo Bulova E Citizen ProMaster EcoDrive Para quem quer gastar menos sem abrir mão das aulas. O primeiro, também conhecido como Devil Dive por sua resistência a uma profundidade de 666 pés (203 m), custa 600 euros; O segundo é o mais barato e é excelente para os amantes de aventura, podendo também levar para casa 200 euros.