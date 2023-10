Bolha de rede social

Dificuldades XO novo Twitter que a administração de Elon Musk esvaziou e atacou o faria admitir que poderia falhar. LinkedIn 700 funcionários foram demitidos metade O Facebook tem que lidar com o declínio da receita publicitária e problemas de reputação que nunca foram resolvidos. É uma questão de modelo de negócio que não se sustenta, como acontece com todas as outras empresas. Mas existe o risco de redes sociais Uma bolha como qualquer outra está prestes a rebentar: cresceu demasiado, demasiado rapidamente, na sequência da aceleração do consenso, e agora já não consegue aguentar-se.

Demissões no LinkedIn impactam menor demanda

A rede social da Microsoft anunciou a demissão de quase 700 funcionários. A maioria deles está na área de engenharia, mas também está relacionada a finanças e recursos humanos. Esta é a segunda vez este ano que recorre a cortes profundos, face a um abrandamento do plano de contratações previsto. Por que reduziu o número de seus funcionários? Porque obviamente 20.000 funcionários tornou-se um número muito grande em comparação com a tendência do mercado de diminuição da procura, que para o LinkedIn está principalmente relacionada com pedidos de procura de emprego e ofertas de emprego. Esta redução ocorre num contexto de desaceleração nas receitas globais da Microsoft, com o CEO Satya Nadella a comprometer-se a cortar custos em todo o grupo.

Os problemas de Elon Musk, da má edição à desinformação

Elon Musk disse isso claramente em 21 de agosto: X, antigo Twitter, pode falhar. “A triste verdade é que neste momento não existem grandes redes sociais. Podemos falhar, como muitos previram, mas tentaremos até ao fim.” As palavras do proprietário da Tesla, que são uma admissão dramática, servem também para reduzir as responsabilidades do indivíduo, e são claras e universalmente reconhecidas, destacando as dificuldades enfrentadas por todo o setor. A lista de mudanças que ele fez desde que assumiu a empresa e a pagou generosamente é pelo menos tão grande quanto os erros que acumulou. Do rebranding, à premissa de conteúdo pago, até a recente mudança na ordem cronológica, que elimina os títulos das notícias sindicalizadas, num movimento que também dificulta a fruição do usuário, além de agravar ainda mais o relacionamento com a mídia tradicional . o último. As acusações relacionadas com a desinformação, mais recentemente apresentadas pela Comissão da União Europeia relativamente a conteúdos relacionados com a guerra entre Israel e o Hamas, fazem o resto. O resultado é uma instabilidade que não leva a um grande futuro.

O principal metaproblema é a baixa receita de publicidade. Os anos de grandes investimentos em campanhas publicitárias já se foram e os fluxos de receitas alternativos, começando com o potencial negócio do Metaverso, estão a lutar para substituir os canais tradicionais. Sem esquecer dois outros fatores. O problema da reputação nunca foi resolvido e o envelhecimento gradual e inexorável da área de influência, com Jovens que certamente escolheram outras plataformas, primeiro o Instagram e depois o Tiktok acima de tudo. (Escrito por Fábio Enzinga)