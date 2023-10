Roma, 17 de outubro de 2023 – das praias Carolina do Sulno sudeste dos Estados Unidos, al costa portuguesa, Passando pelos atóis das Bermudas. Parece o itinerário principal de uma operadora de cruzeiros; em vez disso, é basicamente o itinerário 7.000 km Do último Google no fundo do mar “Mega”. A partir de quando será operado, em 2026permitirá que nossos dados viajem Sob o Oceano Atlântico E a uma velocidade de 250 terabytes por segundo também nesta nova rota. Digamos também por que “Novim”, Este é um nome de infraestrutura que lembra a palavra portuguesa para “nuvola” (daí “nuvem”) e certamente não é o primeiro do género. Na verdade, é bom saber que, para garantir que todas as nossas operações permaneçam rastreáveis ​​até à web, a Internet funciona em grande parte graças a… A rede de cabos subaquáticos tem cerca de 1,4 bilhão de quilômetros de extensão. Isto, em particular, tem sido elogiado por Mountain View como um negócio capaz de “satisfazer a crescente procura de serviços digitais” e “melhorar a resiliência da rede transatlântica” e também pelo governo português. “Um projeto de importância histórica”será uma das mais longas entre mais de 550 webs na World Wide Web.

E com a importante característica, independentemente da “nuvem”, que representa um grande passo para transformar as Bermudas num hub digital atlântico e para Portugal, que foi confirmado pelo Ministro das Comunicações português João Galamba, “Na porta de entrada para a comunicação com a Europa.”

Da parte do Google, então, Novem se juntará a Dunant, O cabo que leva o nome do fundador da Cruz Vermelha, que liga a Virgínia ao oeste da França, e a Fermina, que ligará a Carolina do Sul à Argentina, ao Brasil e ao Uruguai, e ao equiano, Que liga Portugal, Nigéria e África do Sul. À medida que expandimos nossa visão de mundo e abandonamos as propriedades do Google, vale a pena lembrá-las Celtas se conectam, Que faz uma viagem curta entre a Irlanda e o Reino Unido, mas está entre os cabos mais modernos do mundo, e Portal Ásia e AméricaQue conecta Tailândia, China, Brunei, Malásia, Cingapura, Vietnã, Filipinas, Guam e Havaí aos Estados Unidos por uma distância de 19.000 km.