Jallow falha na Juve: a escolha perfeita do Inter

A Juve pagou 3,6 milhões para tirar Djaló do Inter, que poderia ultrapassar 5 com bônus: uma derrota para os Bianconeri.

Piero Asilio Ele queria levá-lo para Milão, mas só por zero. Assim que o custo financeiro foi discutido, o diretor esportivo Nerezuri desistiu das negociações. E, em retrospecto, ele parece ter se saído bem. Voltar para a Série A Diego Jalo Já tem gosto de fracasso. O português, que chegou à Juve em janeiro, ainda não se estreou na nova equipa. Ele tem contrato até junho de 2026, do qual a Juventus já pode se arrepender.

As possibilidades são duas: uma é que o português ainda não tenha se recuperado da grave lesão que sofreu quando jogava pelo Lille em 2023, contra o Lens (o Ruptura do ligamento cruzado anterioro deixou por vários meses), ou Allegri não gostou nada.

Embora o atual treinador da Juventus tenha mil falhas, nunca foi de deixar um jogador apodrecer. no banco Para ofender a administração ou para deixar claro que não queria o golpe.

Allegri é a chave Um homem de negócios, a empresa está a tentar criar jovens para usufruir do imóvel revalorizado. Ele fez isso com todo mundo. Desde aqueles que hoje são considerados protagonistas do mundo do futebol (Komen, El Shaarawy, Christian, Keane, De Winter, Miretti) até outros que não deixaram muita marca (Pategna, Caligara, Da Graça…).

Porém, Thiago Jalo não o pressionou. Em parte porque a rodada de volta foi mais complicada do que o esperado. Além disso, porque não obteve respostas totalmente encorajadoras do menino. Um problema Educação táticaÉ sussurrado.

Jallow: da oportunidade ao fracasso

Os torcedores da Juventus esperam finalmente vê-lo Contra Salernitana, no que deveria ter sido uma disputa unilateral. Allegri não deu informações sobre o assunto. Há algum tempo ele deu a entender que a nova compra, embora fisicamente intacta, precisava de um período de “aclimatação”.

Esse tempo acabou? Contra a região da Campânia, o defesa português poderá ganhar pelo menos alguns minutos. O ex-jogador do Lille pode até jogar o tempo inteiro se o caso precisar ser resolvido rapidamente. No entanto, isso não muda a situação. Para a Juventus, Xallo é fundamental Um fracasso do qual Giuntoli não pode se orgulhar.

No ano que vem, seja quem for o novo treinador, é difícil imaginar que ele fique em Turim. Ele provavelmente será emprestado a algum time de classificação inferior para ganhar alguns minutos e ganhar confiança na Série A.

O Inter queria o destino dos portugueses

A Juve já poderia tê-lo emprestado imediatamente em janeiro. Em vez disso, decidiu-se incluí-lo no elenco na esperança de que pudesse ser útil na luta pelo Scudetto. A Juve perdia apenas para o Inter na época. Falou-se de polícias e ladrões, cavalos cegos e ultrapassagens. Português e CARLOS JONAS ALGARAZ (Outro gol de Ausilio) Peões úteis para pressionar os nerazzurri e dar mais opções a Allegri.

A segunda decepção. Nem foi o primeiro porque ele não jogou. Se um resgate para Algaraz parece altamente improvável (a Argentina é cara e a Juve tem pouco dinheiro), um empréstimo é a única possibilidade para Xallo: Ninguém vai comprar por 5 milhões.

Portanto, o Inter pode dizer que está satisfeito em deixar as coisas assim e não deixar a Juve arrastá-los para uma oferta inútil. Quem sabe… talvez depois do verão pudesse ter sido diferente para ele. Agora o menino tem medo de renascimentos chatos. Se ele não entrasse em campo com Salernitana, seu, Realmente se torna um caso.