Udinese recebe Beto de volta ao time: quando ele voltará aos gramados?

Boas notícias para a Udinese considerando o início do Campeonato. Conforme revelado pelo clube friuliano no Twitter, Beato de fato retomou os treinos com o resto da equipe e, portanto, em breve estará à disposição de Andrea Sottil, que já pode estar pensando em colocá-lo em campo em sua estreia na Serie A. Uma partida contra o Milan, atual campeão.

No entanto, o novo treinador da Udinese precisa ser cauteloso, pois o português não joga em uma partida oficial desde 10 de abril. Como reportado O GazetinoO centroavante da Udinese recebeu luz verde da equipe técnica e de saúde para intensificar sua preparação e retomar os treinos em equipe, mas a data exata de seu retorno a campo para a partida do campeonato ainda não foi definida.

Claro que, após a primeira parada do campeonato em setembro, Beto terá alcançado a condição física ideal para voltar ao nível pré-lesão; Primeiro foi o Sr. Disponível para uma queda, mas definitivamente não em ótimas condições físicas.

Em sua primeira temporada na Série A, Beto disputou 28 jogos e marcou 11 gols.

