O acidente em Riccione, as manchas escuras e as palavras da mãe de Giulia e Alessia Pisanu- Corriere.it

“Eu não quero que eles vão à discoteca no sábado à noite. Mas eles insistiram, insistiram… levaram-me à exaustão. No final concordei, disse sim … ». Essas são as palavras Vittorio Pisanu, pai de Giulia e AlessiaDuas irmãs de 16 e 14 anos Ele foi atropelado e morto por um Frisiarosa na plataforma 1 da estação Riccione na manhã de domingo., disse ele a um de seus amigos próximos que foi abraçá-lo ontem em sua vila em Castenazzo, a 10 minutos de Bolonha. Antes de entrar no carro e sair com a esposa, esse amigo – na casa dos sessenta, olhos vermelhos de lágrimas – troca algumas breves palavras com jornalistas do lado de fora do portão. “Vittorio é um homem destruído, não pode descansar – diz -. Disse que no sábado à noite estava muito cansado… Talvez por isso as mulheres o tenham convencido». doença: “Giulia, Alessia, eu irei buscá-lo em Riccione. E isso não é discutido ».

Infelizmente, como os agentes de Emilia-Romagna Bolfer o reconstruíram, foi diferente. Às seis da manhã, Alessia liga para seus pais (originalmente em Senorbi, no sul da Sardenha, onde ela estava de férias com as filhas em junho). O segundo filho usa o celular de um rapaz de 24 anos que ele conheceu do lado de fora do Peter Pan, uma das casas noturnas mais populares da Riviera. Vittorio está preocupado com o número que não lembra. Mas sua filha imediatamente o tranquilizou:Calma pai. Meu celular está vazio, foi roubado do Giulia. Não tem problema, vamos para a estação e vamos para casa“. Clique em E depois há o trem que afunda Giulia e Alessia. Motoristas de trem observam as garotas entre os trilhos. Eles freiam, piscam, soam a sirene. A cena dura 12 segundos e é devastadora. Um garoto de dezesseis anos está bem ali no meio. Alguém testemunha Ela deve ter visto Freciarosa vindo em sua direção e os outros virados para o outro lado. Enquanto isso, Alessia também está no caminho, talvez para avisar a irmã do perigo, talvez percebendo que é tarde demais, e tenta voltar sem as botas que acabou de tirar, quem sabe por quê. READ Temperatura novamente da primavera, então mude tudo. A data é »ILMETEO.it

“Muitas perguntas permanecem sem resposta. São duas mulheres muito responsáveis, não seiEsta tragédia Tatiana, mãe das irmãs, chora. O romeno, separado de Vittorio há quase um ano, regressou ontem de manhã com a mãe, apanhando o primeiro voo de Bacau. A mulher, falando através do porta-voz do prefeito Carlo Gupelini, disse estar devastada pela “grande dor”. Então, antes de sair, ele acrescenta: “Eu acredito que palavras não podem descrever o que eu sinto em meu coração“.Enquanto isso, o prefeito ordenou a abertura dos ritos fúnebres”, de acordo com a vontade da família. “Eles se importam com Vittorio e Tatiana, sabem muito bem o quanto Giulia e Alessia foram amados, e sabem muito bem que todo o Castenazo está surpreso, consternado e chorando por sua perda.” A data do enterro ainda não foi estabelecida: “Já entrei em contato com o Ministério Público: quando devolverem os corpos, acertaremos amanhã o mais rápido possível”.