O confronto da França entre Fiorentina e Juventus termina 1-1. Viola saiu na frente com um pênalti convertido por Vlahovic no meio do primeiro tempo, mas foi pego por Morata no início do segundo tempo com um gol, e depois lateral de Birlow.

A Lilly marcou quatro pontos entre as rodadas pela equipe, 0-3 em Turim, e hoje em casa atingiu a esperança de repetir o recorde. O golo do espanhol, que assumiu o comando da Taibala, turvou os três pontos, mas Ichini deu bons sinais pela personalidade que a sua equipa mostrou e pelas oportunidades criadas.

Enquanto espera o jogo de Cocliari (estará em campo às 18h com a Roma em casa), Viola passa da terceira à última +6. A Fiorentina vai aterrissar em campo em Bolonha no dia 2 de maio para continuar perseguindo a salvação matemática na próxima partida.

Fiorentina-Juventus

A primeira grande chance da partida ocorre aos 12 minutos: Cristiano Ronaldo perde uma bola ruim no meio-campo e serve para Vlahovic, que tenta evitar o árbitro Slaczynski no intervalo, mas é esperado pelo goleiro polonês. O goleiro da Juventus foi o protagonista aos 19 minutos, Milenkovic desviou um remate de longa distância para um escanteio. Venu tenta chutar no desenvolvimento do escanteio, mas não acerta bem ao mandar a bola para o lado. A pressão roxa continua e é quase ineficaz: Bulger de 21 chuta de fora da área, um desvio de sorte de Bonucci e a bola impressa no mastro se move com o imóvel Schkesny e encontra a bola em suas mãos. Nos 27 ‘primeiro grande episódio da partida: Robbie toca a bola com a mão na área da Juventus na tentativa de antecipar o adversário. Após o VAR chamar Giacomole, o árbitro Masa marca o lugar de Ichini na equipe. Vlahovic vai de 11 metros, ele derrubou Szczesny por 1-0 para Viola com um chute delicioso. Ju உள்ளார் está a um passo do empate aos 43 minutos: Taibala faz uma boa bola para Ramsay, que consegue antecipar Drakowski, mas não cria um gol. Na recuperação, Milenkovic tenta novamente com um título que não molda o vidro. Vamos relaxar com a Fiorentina e não com um destino.

A recuperação começa com trocas entre as duas equipas: a Fiorentina Martinez entra na Guarda Vanuatu, responde a Bonucci com Juve Kulosevsky e passa para Thibala Morata, 4-4-2. A ação de Birlowe teve suas consequências imediatas quando Morata entrou, encontrando um grande espaço de dentro da área de grande penalidade que não escapou de Drakowski. Bravo Spinard se mantém em jogo na largada do Quadrato. A resposta da Fiorentina foi entregue aos 55 minutos por Schkesny, que foi desviado para um canto por Bulger numa viagem de carro. Mais alguns minutos Cristiano Ronaldo é visto com um remate de pé direito que não acerta no espelho do canto esquerdo da área. Aos 62, Drakowski erra o alvo em uma saída em branco, luta contra o cruzamento de Cuadrado e agarra a chance de ultrapassar Sielini. A Juve pressiona, ainda filmando com Kluchevsky não projetando vidro. Bianconeri também insiste Ronaldo, mas a dupla tentativa do português é bloqueada pela defesa toscana. Outras mudanças do final dos anos 20: Entre os convidados de Ramsay, Ichini manda Braggy e Kama May para Igor e Ribery em campo. Grande oportunidade de Ronaldo aos 83 minutos após cruzamento perfeito de Kulusevsky: os portugueses separaram, mas não criaram um golo, desperdiçando um possível 1-2.

Fiorentina-Juventus 1-1: Relatório da partida

Fiorentina (3-5-2): Dragovsky; Milenkovic, Bezella, Caesars; Venuthi (46 ‘Martinez Quarta), Amrapath, Pulkar, Castroville (84’ Iserik), Igor (72 ‘Brockie); Ribery (72 ‘couma), Vilahovic. Disponível em: Terrazzano, Rosatti, Malkit, Mantel, Barecca, Cologne. Pastor Ichini

Juventus (4-4-2): Szczecin; De Lict, Bonucci (46 ‘Klusevsky), Sielini; Quadrato, Ramsay (69 ‘McKennie), Bentangur, Robiote, Alex Sandro; Diabala (46 ‘Morata), Ronaldo. Disponível em: Pinocchio, Buffon, Danilo, Bernardechi, Probota, Korea. Rebanhos Birlo

Árbitro: Missa de Imperia

Assistentes: Meli – Alasio

IV: Airoldi

VAR: Giacomole

Ele: Rangetti

Marcadores: 29 ‘Rick. Vlahovic (F), 47 ‘Morata (J)

Notas – Gravado por Igor, Caesars, Brocky (F), De Lict (J). Recuperação 2 ‘pt, 3’ st