O que pode (e não pode) ser feito na Zona Amarela

Quase 50 milhões de italianos estão retornando hoje Faixa amarela, Da Lazio à Lombardia. Exceções As pessoas no sul e na maior parte da Sardenha são a única área “vermelha”. Os laranja incluem Basilicata, Calabria, Buglia e Sicília, que incluem o pequeno Vale de Asta.

Amarelo significa abrandar as restrições, não um “mentiroso livre”. Existem restrições à cobrança e a obrigatoriedade de uso de máscara, pelo menos a serem respeitadas. No entanto, os restaurantes voltam a funcionar tanto para o almoço como para o jantar, mas apenas reabrem ao ar livre e museus, exposições e cinemas, apesar de muitas limitações. O futebol reinicia sem vestiários.

Isto é Toque de recolher 22h, mas esse limite, como os demais, pode ser corrigido em 15 dias, quando será feita a primeira verificação dos dados de infecção.





Uma das inovações mais importantes que estão em vigor hoje é a liberdade de se mover entre as áreas em amarelo, mas o Green Pass ou documento em papel (emitido mais de 100.000 no Lazio) ou cartão de plástico (emitido pela Campania 250.000) permite que qualquer pessoa viaje duas vezes mais longe quanto possível ser viajado. A reabertura está programada para 15 de maio, com piscinas ao ar livre.

Viajar, pode viajar livremente entre as áreas amarelas

Você pode mover-se livremente entre as regiões do grupo amarelo. Você também pode chegar às regiões de Orange e Sardenha (somente vermelho), mas somente se você estiver viajando a trabalho, saúde ou necessidades emergenciais. Neste último caso, é necessário portar um certificado próprio no qual deve constar o motivo da viagem. A passagem no painel amarelo não equivale a “libertar tudo”: as reuniões são proibidas e a máscara é obrigatória.

É possível que os chamados “passaportes de vacina” viajem livremente para turismo, mesmo na Faixa Vermelha. Pode ser um documento em papel, um cartão de plástico ou um código QR enviado para um telemóvel, que pode conter duas doses de vacinas ou já curadas. Esses passes são válidos por pelo menos 6 meses. O passe, que pode ser concedido a quem se limpa com pano, é válido por 48 horas. O passe é dado no local da vacina ou pano.

Segunda casa, você pode ir com quatro amigos e filhos menores

O acesso a segundas residências é gratuito em qualquer lugar. Mas se você só pode usá-lo com sua família nas áreas da faixa vermelha, em amarelo você só pode receber quatro amigos ou parentes com seus filhos menores uma vez por dia. Parentes ou amigos podem atender até quatro pessoas nas regiões da Faixa Laranja, mas apenas com a condição de que o encontro ocorra no município em que residem. Em qualquer caso, é sempre possível voltar para casa.

Catering, para almoço (e jantar), mas apenas fora

A partir de hoje você pode ir ao restaurante para almoçar e jantar até que você esteja na área amarela. A partir de 1º de junho, sempre na Zona Amarela, os restaurantes podem abrir mesas em intervalos e dentro de casa até as 18 horas. 5 Você pode sair de casa apenas por motivos de trabalho, saúde e necessidades urgentes. Haverá uma verificação na hora do toque de recolher em duas semanas.