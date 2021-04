Courier Dello Sport – Roma Wing Selecionado: Encontro com Diego Pinto em breve

Roma não confirma Fonseka, o que coloca Sari no topo da lista de alternativas: o encontro Ramadan-Pinto acontecerá em breve.

Agora parece que não há espaço para negociação: O Roma e Palo Fonseka Apesar de vencer a Liga Europa, eles seguirão por dois caminhos diferentes no final da temporada.

O sétimo lugar no campeonato, com uma oitava olhada, não deixará a administração e Kilorosi feliz. A Liga Europa pode ser a erupção final da administração Fonseca nestes dois anos, com muitos altos e baixos.

Segundo a Courier Dello Sport, Roma está entre os candidatos preferidos (que também votou na Argélia). Ala marricio Atualmente classificado em primeiro lugar, já houve alguns contatos.

Seleção de alvo

Foley Ramadhani, Um representante do Maricio Sari, chegará na Itália nas próximas horas para atender Diego pinto, Já tinha iniciado contactos com o seu braço direito Pedro Pereira, que era muito próximo do seleccionador português. Este é o sinal. A escolha de Roma é feita, a escolha da ala. As partes precisam se conversar, se conhecer, se entender. Em suma, chegue a um acordo. Mas o objetivo mútuo é embarcar juntos em uma jornada fascinante.

No entanto, nada pode ser oficial ou não oficial até o final de junho. Porque Sari ainda está sob contrato com a Juventus e será multado em US $ 2,5 milhões por não renovar até 2022. Tanto a Roma como o treinador vão manter um sigilo estrito nas próximas semanas. A competição decisiva levará à assinatura. Até 31 de maio, a Juventus deve dissolver a reserva sobre como ele quer resolver seu relacionamento com Sari.

Em suma, demora um pouco para realizar este caminho, mas desta vez há uma certeza: Roma ama a asa, a asa ama Roma.