Ao vivo | Leo na Euroderby: teste decisivo e atualização Vídeo CM.IT

Está quase na hora de saber se os avançados de Portugal estarão disponíveis para o jogo desta noite entre o Milan e o Inter. aguarde novidades em breve

Foi uma longa noite para os fãs de futebol Milão. Uma noite que aguarda os torcedores rossoneri que estão cruzando os dedos na esperança de poder assistir, mesmo a essas horas Rafael Leão Hoje à noite no campo.

Atacante de Portugal, lesionado vs Lácio, Pela manhã, esperava-se passar de um teste de campo para uma partida contra o Time Ientre

17h57 – O jornalista Luca disse Piancine ao vivo Calciomercato.it na TV Play, Sobre o novo contrato de Raphael Leão com Milão Haverá uma regra de liberação. Nas últimas horas, os portugueses chegaram a acordo sobre um novo acordo.

15h55 – O julgamento de Leo está em andamento: Decisão em breve sobre usar ou não no Euroderby.

10h40 – BA essa altura, todo o grupo havia chegado ao hotel mais próximo São Siro, Para um mini-recuo, o ex-jogador do Lille passou pelos portões do Milanello. Assim, a audição está prestes a começar para nos dizer se Leo estará no dérbi europeu válido pela primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

12h00 – Leão – aprendeu com Calciomercat.it – ​​​​mais um Milanello. vs. o resultado final em sua presença‘Inter Só será abordado na reunião técnica da tarde.

Atualização 12.55 – Rafael Leão Ele se juntou ao time no hotel antes da partida desta noite. Os fãs vibraram com sua chegada. No entanto, a presença dos portugueses esta noite está mais complicada do que nunca.

Milan escolhido como substituto de Leo: veja quem está jogando

A possibilidade de os portugueses jogarem contra os nerazzurri não parecia muito provável, mas chegou a hora da verdade.

No entanto, é claro Stefano Pioli Já preparado Projeto B, se ocorrer uma taxa fixa a partir de Leão. Caso o português não recupere, jogará sem surpresas desde o primeiro minuto Alexis Saliemakers, Ele foi muito bem quando assumiu o comando contra a Lazio. O belga completará o setor ofensivo assim criado Brahim Diaz E Oliver Girod, Posicionamento à esquerda. Também haverá oportunidades para o papel de esquerda Divock Origi E Ante Rebig. Os jogadores belgas e croatas tiveram muitas oportunidades recentemente, mas sempre decepcionaram. É improvável que Beoli decida confiar neles.

Mais atualizações em breve